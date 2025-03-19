«Щелково агрохим» хочет построить в Орле производство крахмала за 8 млрд рублей

Крупный поставщик средств защиты растений и семян АО «Щелково агрохим» Салиса Каракотова и его партнеров планирует построить в Орловской области предприятие по производству 30 тыс. т амилозного крахмала в год. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе пресс-конференции 19 марта. Инвестиции в проект составят 8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам главы региона, соответствующее соглашение было подписано 18 марта поздно вечером. Строительство намечено на 2025–2027 годы. «До конца года должны быть получены техусловия на площадке индустриального парка “Новосильское шоссе”, которую тоже включат в особую экономическую зону»,— отметил господин Клычков. Реализация проекта может добавить региону 200 рабочих мест.

В Орловской области «Щелково агрохим» уже построило семеноводческий центр в Орловском районе стоимостью 1 млрд руб. на базе активов ФГУП «Орловское» Россельхозакадемии. Его мощность — более 20 тыс. т озимой пшеницы, сои и других культур в год.

Этот объект фигурировал в громком уголовном деле, возбужденном региональным управлением МВД в 2020 году. В 2019 году активы банкротящегося ФГУП в поселке Доброе, в том числе 16 производственных объектов и право аренды 2 тыс. га земель, на торгах выкупил индивидуальный предприниматель Сергей Трубчанинов за 23,3 млн руб. «Щелково агрохим» по адресу активов зарегистрировало фирму ООО ОПХ «Орловское» (ныне — ООО НПО «Бетагран семена»), которая получила недвижимость от господина Трубчанинова. Новую компанию возглавил экс-глава ФГУП Магамед Чадаев. На базе хозяйства «Щелково агрохим» и создало центр селекции и семеноводства.

В начале 2022 года, как считали в МВД, с помощью подложных документов о мнимом наличии задолженности ООО НПО «Бетагран семена» перед Сергеем Трубчаниновым (по оплате стоимости права аренды участка и объектов недвижимости) имущественный комплекс вернулся в собственность господина Трубчанинова, а после был отчужден Леониду Шуруеву. Ущерб от действий фигурантов следствие оценило в 329 млн руб. В прошлом году Советский райсуд вынес приговор по этому делу: Леонид Шуруев, Сергей Трубчанинов и Магамед Чадаев признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чадаеву назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы, а Шуруеву и Трубчанинову — по 4 года колонии общего режима.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь