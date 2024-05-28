Орловский суд назначил реальные сроки за хищение семеноводческого центра

Прокуратура Орловской области сообщила о вынесении Советским райсудом приговора по уголовному делу о хищении семеноводческого центра «Щелково агрохим». Леонид Шуруев, Сергей Трубчанинов и Магамед Чадаев признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чадаеву назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы, а Шуруеву и Чадаеву — по 4 года колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено региональным управлением МВД в 2020 году. Материалы рассматривались в Советском райсуде девять месяцев. В основу дела легла судьба семеноводческого центра в Орловском районе стоимостью 1 млрд руб., который был построен компанией «Щелково агрохим» на базе активов ФГУП «Орловское» Россельхозакадемии.

В 2019 году активы банкротящегося госпредприятия в поселке Доброе, в том числе 16 производственных объектов и право аренды 2 тыс. га земель, на торгах выкупил индивидуальный предприниматель Сергей Трубчанинов за 23,3 млн руб. «Щелково агрохим» по адресу активов зарегистрировало фирму ООО ОПХ «Орловское» (ныне — ООО НПО «Бетагран семена»), которая получила недвижимость от господина Трубчанинова. Новую компанию возглавил экс-глава ФГУП Магамед Чадаев. На базе хозяйства «Щелково агрохим» создало центр селекции и семеноводства с семенным заводом мощностью более 20 тыс. т озимой пшеницы, сои и других культур в год.

В начале 2022 года, как считают в МВД, с помощью подложных документов о мнимом наличии задолженности ООО НПО «Бетагран семена» перед Сергеем Трубчаниновым (по оплате стоимости права аренды участка и объектов недвижимости) имущественный комплекс вернулся в собственность господина Трубчанинова, а после был отчужден Леониду Шуруеву. Ущерб от действий фигурантов следствие оценило в 329 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Сергей Толмачев