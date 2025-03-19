Покупатели торопятся переодеться

Россияне стали скупать летнюю одежду из-за аномально теплого начала весны. Продажи футболок и сарафанов в первые недели марта оказались на 30-45% выше, чем год назад, подсчитали аналитики Wildberries. Заметнее всего (сразу на 70%) вырос интерес к лоферам, активно продавались также бомберы, шорты и джинсы. Схожий тренд фиксируют специалисты «Авито». Там добавляют, что мужчины в этом сезоне обновляют гардероб охотнее женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На прошлой неделе воздух в Москве прогревался до 12 градусов тепла, а 7-го числа был зафиксирован температурный рекорд почти за 80 лет. Позже, однако, снова похолодало до нуля. На прогнозы синоптиков опираться сложно, но их данные напрямую влияют на продажи, отметила владелица и президент компании Finn Flare Ксения Рясова: «Я думаю, что летняя одежда активно продается в основном либо в южных регионах, где сейчас уже +20, либо тем, кто собирается в отпуск. По большому счету, ее покупают круглый год. В лютые морозы я наблюдаю, как приходят за самовывозом сарафанов. Осенью-зимой мы продаем коллекцию, которая была представлена предыдущим летом. Сейчас уже завозится новая, и 15% ее ассортимента зашло на склад. Огромное количество футболок подали в зал, очень хорошо продаются и шорты.

Сейчас же мир поменялся, и уже не так важно, что у тебя представлено в торговом зале. В магазин люди приходят посмотреть качество, какой размер подходит, а затем они в основном заказывают понравившиеся вещи в интернет-магазине или на маркетплейсах.

Аномальных температурных режимов, как было осенью-зимой, сейчас нет. Сейчас абсолютно нормальная весна, даже чуть-чуть прохладнее была прошлая неделя, чем в прошлом году, поэтому все в рамках абсолютно. Все ждут, что уже весна началась, но вполне возможен снег в апреле, мы это наблюдали много раз. На 10 дней прогноз релевантен. Но от этого зависят скидки, потому что минувшей зимой мы просто вынуждены были давать очень глубокие скидки в январе. Я просто плакала от того, что хороший, качественный товар продается по себестоимости».

Вместе с тем продажи теплой одежды продолжают падать. Как пишут «Известия», в начале марта спрос на шубы и натуральные, и искусственные, а также зимнюю обувь снизился на 30-40%. Стабилен только интерес к экипировке для горнолыжного отдыха. Ритейлеры оказались перед сложным выбором: отдавать теплую коллекцию за бесценок или продолжать платить за склады до следующей зимы, рассказал президент бренда Baon Илья Ярошенко: «Март начался очень бодро, пока не наступили очередные холода. Потом продажи рухнули в два раза. Ждем обратно потепления.

Все равно есть климатическая норма, все равно мы знаем, что в апреле будет тепло и нужны будут легкие плащи, ветровки.

Конечно, еженедельно мы не перелопачиваем всю коллекцию и не выставляем именно то, что нужно. Что касается зимнего сезона, то он был ужасным у всех. Морозов не было, соответственно, не было и продаж. Рассчитываем ли мы сейчас его продать? Нет, конечно. Давно уже убрали его из офлайн-ритейла, ассортимент торгуется где-то на маркетплейсах, потому что оттуда не вывозим коллекцию. У некоторых нервы не выдержали, и они давали скидки до 70%. Но это не сильно помогло, и это объяснимо. Склады затоварены, мы вынуждены будем платить за хранение этого товара до следующего сезона. Но главное — при нынешних кредитных ставках нужно было вытаскивать деньги из товара, чтобы заказывать следующую коллекцию. Сейчас мы уже заказали полностью зиму следующего сезона, то есть цикл очень длинный.

У нас очень много базовых вещей, которые круглогодичны, но все равно есть сезонный акцент, и нельзя отказываться от этих групп. Потребители берут то, что нужно, и не покупают впрок уже давно. Например, сейчас очень выгодно приобрести пуховики, но никто этого не делает, хотя можно было заплатить в два раза меньше, чем в сентябре-октябре. В квартирах, в домах не так много места, чтобы что-то ненужное хранить».

В сентябре, когда температура била почти 300-летние рекорды, ритейлеры также сетовали на незапасливость потребителей. Демисезонные куртки или не покупали, или заказывали на китайских маркетплейсах. При этом один неудачный сезон может сократить ассортимент магазина в последующие месяцы, пояснил основатель сети магазинов 21 Shop Михаил Лабахуа. Меньше всего, впрочем, по его словам, эта зависимость актуальна для летней одежды: «Можно, в частности, с поставщиками договориться об отсрочке. Опять-таки, если ты привозишь груз из-за рубежа, в любом случае надо вложиться и в доставку, и в растаможку, которые тоже весомую часть в себестоимости составляют. В Европе и Америке так же происходит. Мы работали с западными брендами, и если у компании сезон идет не очень, то жди, что в грядущий сезон тоже будут либо задержки, либо отмены каких-то моделей, потому что партнер просто не может себе позволить все свои затеи воплотить. На лето это пока не сильно действует.

Такие коллекции обычно дешевле, и люди могут по настроению вещи покупать чуть более охотно. То есть это не что-то такое фундаментальное, даже если в люксовом сегменте смотреть.

Конечно, купить очки дорогого бренда всегда дешевле, чем купить технологическую демисезонную куртку этой же марки. По летним продуктам пока не чувствуем, что какая-то позиция совсем вымирает как вид. Так, например, произошло у нас с демисезонными куртками».

В Lamoda “Ъ FM” рассказали, что несмотря на мягкую зиму, продажи теплых вещей на площадке не упали к 2024 году, а сегмент пуховиков даже показал 45-процентный прирост. Отсутствие сильных морозов скорректировало модельные предпочтения: уже январе-феврале активно распродавались пальто и тренчи. Год назад в России стартовал второй этап маркировки товаров легкой промышленности. Нанесение кодов стало обязательным в том числе для костюмов, рубашек и платьев. С того момента, как посчитывал оператор системы «Честный знак», россияне купили свыше 160 млн предметов одежды на 1,5 трлн руб. До конца текущего года, как заявляли в Минпромторге, маркировка охватит и все оставшиеся категории продукции, включая перчатки, носки и белье.

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Елизавета Скобцова