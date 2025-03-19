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Коммерсантъ FM
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Покупатели торопятся переодеться

Как и почему вырос спрос на летнюю одежду

Россияне стали скупать летнюю одежду из-за аномально теплого начала весны. Продажи футболок и сарафанов в первые недели марта оказались на 30-45% выше, чем год назад, подсчитали аналитики Wildberries. Заметнее всего (сразу на 70%) вырос интерес к лоферам, активно продавались также бомберы, шорты и джинсы. Схожий тренд фиксируют специалисты «Авито». Там добавляют, что мужчины в этом сезоне обновляют гардероб охотнее женщин.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На прошлой неделе воздух в Москве прогревался до 12 градусов тепла, а 7-го числа был зафиксирован температурный рекорд почти за 80 лет. Позже, однако, снова похолодало до нуля. На прогнозы синоптиков опираться сложно, но их данные напрямую влияют на продажи, отметила владелица и президент компании Finn Flare Ксения Рясова: «Я думаю, что летняя одежда активно продается в основном либо в южных регионах, где сейчас уже +20, либо тем, кто собирается в отпуск. По большому счету, ее покупают круглый год. В лютые морозы я наблюдаю, как приходят за самовывозом сарафанов. Осенью-зимой мы продаем коллекцию, которая была представлена предыдущим летом. Сейчас уже завозится новая, и 15% ее ассортимента зашло на склад. Огромное количество футболок подали в зал, очень хорошо продаются и шорты.

Сейчас же мир поменялся, и уже не так важно, что у тебя представлено в торговом зале. В магазин люди приходят посмотреть качество, какой размер подходит, а затем они в основном заказывают понравившиеся вещи в интернет-магазине или на маркетплейсах.

Аномальных температурных режимов, как было осенью-зимой, сейчас нет. Сейчас абсолютно нормальная весна, даже чуть-чуть прохладнее была прошлая неделя, чем в прошлом году, поэтому все в рамках абсолютно. Все ждут, что уже весна началась, но вполне возможен снег в апреле, мы это наблюдали много раз. На 10 дней прогноз релевантен. Но от этого зависят скидки, потому что минувшей зимой мы просто вынуждены были давать очень глубокие скидки в январе. Я просто плакала от того, что хороший, качественный товар продается по себестоимости».

Как изменились потребительские предпочтения россиян

Вместе с тем продажи теплой одежды продолжают падать. Как пишут «Известия», в начале марта спрос на шубы и натуральные, и искусственные, а также зимнюю обувь снизился на 30-40%. Стабилен только интерес к экипировке для горнолыжного отдыха. Ритейлеры оказались перед сложным выбором: отдавать теплую коллекцию за бесценок или продолжать платить за склады до следующей зимы, рассказал президент бренда Baon Илья Ярошенко: «Март начался очень бодро, пока не наступили очередные холода. Потом продажи рухнули в два раза. Ждем обратно потепления.

Все равно есть климатическая норма, все равно мы знаем, что в апреле будет тепло и нужны будут легкие плащи, ветровки.

Конечно, еженедельно мы не перелопачиваем всю коллекцию и не выставляем именно то, что нужно. Что касается зимнего сезона, то он был ужасным у всех. Морозов не было, соответственно, не было и продаж. Рассчитываем ли мы сейчас его продать? Нет, конечно. Давно уже убрали его из офлайн-ритейла, ассортимент торгуется где-то на маркетплейсах, потому что оттуда не вывозим коллекцию. У некоторых нервы не выдержали, и они давали скидки до 70%. Но это не сильно помогло, и это объяснимо. Склады затоварены, мы вынуждены будем платить за хранение этого товара до следующего сезона. Но главное — при нынешних кредитных ставках нужно было вытаскивать деньги из товара, чтобы заказывать следующую коллекцию. Сейчас мы уже заказали полностью зиму следующего сезона, то есть цикл очень длинный.

Смогут ли компании компенсировать убытки из-за нераспроданной зимней одежды

У нас очень много базовых вещей, которые круглогодичны, но все равно есть сезонный акцент, и нельзя отказываться от этих групп. Потребители берут то, что нужно, и не покупают впрок уже давно. Например, сейчас очень выгодно приобрести пуховики, но никто этого не делает, хотя можно было заплатить в два раза меньше, чем в сентябре-октябре. В квартирах, в домах не так много места, чтобы что-то ненужное хранить».

Погода ставит свои условия

В сентябре, когда температура била почти 300-летние рекорды, ритейлеры также сетовали на незапасливость потребителей. Демисезонные куртки или не покупали, или заказывали на китайских маркетплейсах. При этом один неудачный сезон может сократить ассортимент магазина в последующие месяцы, пояснил основатель сети магазинов 21 Shop Михаил Лабахуа. Меньше всего, впрочем, по его словам, эта зависимость актуальна для летней одежды: «Можно, в частности, с поставщиками договориться об отсрочке. Опять-таки, если ты привозишь груз из-за рубежа, в любом случае надо вложиться и в доставку, и в растаможку, которые тоже весомую часть в себестоимости составляют. В Европе и Америке так же происходит. Мы работали с западными брендами, и если у компании сезон идет не очень, то жди, что в грядущий сезон тоже будут либо задержки, либо отмены каких-то моделей, потому что партнер просто не может себе позволить все свои затеи воплотить. На лето это пока не сильно действует.

Такие коллекции обычно дешевле, и люди могут по настроению вещи покупать чуть более охотно. То есть это не что-то такое фундаментальное, даже если в люксовом сегменте смотреть.

Конечно, купить очки дорогого бренда всегда дешевле, чем купить технологическую демисезонную куртку этой же марки. По летним продуктам пока не чувствуем, что какая-то позиция совсем вымирает как вид. Так, например, произошло у нас с демисезонными куртками».

Почему россияне чаще покупают одежду и обувь за границей

В Lamoda “Ъ FM” рассказали, что несмотря на мягкую зиму, продажи теплых вещей на площадке не упали к 2024 году, а сегмент пуховиков даже показал 45-процентный прирост. Отсутствие сильных морозов скорректировало модельные предпочтения: уже январе-феврале активно распродавались пальто и тренчи. Год назад в России стартовал второй этап маркировки товаров легкой промышленности. Нанесение кодов стало обязательным в том числе для костюмов, рубашек и платьев. С того момента, как посчитывал оператор системы «Честный знак», россияне купили свыше 160 млн предметов одежды на 1,5 трлн руб. До конца текущего года, как заявляли в Минпромторге, маркировка охватит и все оставшиеся категории продукции, включая перчатки, носки и белье.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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