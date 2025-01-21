Погода ставит свои условия

Из-за аномально теплой зимы в России есть угроза будущему урожаю, предупреждают синоптики. Кроме того, упал спрос на пуховики, лыжи и поездки на такси. В то же время, как подсчитали в сервисе «Яндекс Маркете», в первой половине января по сравнению с 2024 годом в полтора раза вырос интерес к запчастям и аксессуарам для автомобилей. Также в этот период в 4,5 раза взлетели продажи стеклоомывателей и незамерзаек. Все — из-за капризной погоды. Так, днем 21 января похолодает до минус 5, а уже к концу недели будет новая оттепель. Как приспосабливается к таким аномалиям российский бизнес? Расскажет Александр Мезенцев.

Средняя температура московской зимы впервые была плюсовой в 2020-м. Синоптики фиксируют, что в климатическом отношении этот сезон пока что очень походит на предшественника. Но в целом мы еще не привыкли жить в новых условиях, отметила главный сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова: «Сейчас высокие атмосферное давление и влажность воздуха. Содержание кислорода в воздухе низкое, и погода-то у нас, собственно говоря, мартовская. Глобальное потепление в большей степени сказалось именно на зимнем периоде.

Температура января по сравнению с предыдущими 30-летними наблюдениями выросла почти на три градуса, это очень много».

В 2023 году из-за ледяной корки после подобной оттепели пострадала значительная часть озимых, в частности, в племенном хозяйстве «Лазаревское» тогда погибло 30% пшеницы. Убытков насчитали на 200 млн руб. В этом году теплая зима даже может стать подарком, лишь бы пошел снег, говорит гендиректор хозяйства Кристина Романовская: «Была встревожена тем, как озимые ушли в зиму — недоразвитыми из-за засушливой осени. К счастью, благодаря теплой зиме у нас, наоборот, они немножко дошли, именно пшеница. Главное, чтобы сначала выпал снег, а потом ударил мороз. Но озимый рапс точно не перезимует.

Если будут заморозки без снега, то все посевы под угрозой».

К концу прошлой недели снежный покров растаял полностью на метеостанциях ВДНХ и МГУ, зафиксировали синоптики. Зато для городского бюджета обслуживание дорог, тротуаров, дворов в декабре и январе точно обошлось дешевле, чем в предыдущие несколько лет, считает коммерческий директор центра «Клининг Мастер» Вера Глебовская. Убытки же компаний, по ее словам, зависят от формы договора: «Фирмы, которые специализируются на вывозе снега и механизированной уборке по предварительным заявкам с оплатой за фактически выполненные объемы, конечно, сейчас простаивают. В последнее десятилетие сложилась нездоровая традиция заключения договоров, которые можно назвать "все включено", когда заказчик получает неограниченный объем услуг по фиксированной цене. Нынешняя неснежная зима позволила компаниям просто нести меньшие убытки».

Между тем несмотря ни на что работают подмосковные горнолыжные склоны. Однако там, например, просят заранее уточнять, не закрыты ли трассы на оснежение. Но даже чтобы включить пушки, нужно дождаться минусовой температуры, пояснил администратор одного из комплексов, куда “Ъ FM” позвонил под видом клиента: «Мы работаем. Единственное, 21-22 января у нас будет закрыта тюбинговая трасса и некоторые склоны. Обычно пушки включают, когда минусовая температура, сейчас же в основном плюсовая стоит. Так что стоит проверять информацию на сайте, можно все перед выездом уточнить».

Впрочем, в удаленных от Москвы регионах зима более традиционная. Например, собеседники “Ъ FM” настаивают, что новость о незамерзшем Байкале сильно преувеличена. А в агентствах, которые занимаются глэмпингом, экспедициями и другим активным туризмом, не наблюдают отмен или отказов от своих программ из-за погоды.

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Александра Абанькова