Продавцы остались с пухом

Из-за аномально теплой зимы во многих регионах спроса на такой сезонный товар, как пуховики, нет. В сети универмагов российских дизайнеров Slava concept продажи зимнего ассортимента упали на 10%, пишет издание Shopper’s.

Чтобы освободить склады и получить оборотные средства приходится идти на существенный дисконт, говорит владелица и президент компании Finn Flare Ксения Рясова: «У нас очень большое падение продаж изделий из пуха к прошлому году, буквально на 30%. Лучше покупают тонкие куртки, пальто, трикотаж, футболки. Но, к сожалению, у нас скопились остатки, и мы вынуждены буквально со вчерашнего дня начать очень большую распродажу.

А с учетом того, что сейчас мы закупаем пух на следующий год на 30% дороже, это, конечно, выглядит абсурдно. Мы продаем товар по закупочной цене 2026-го.

Даже непонятно, как быть. Но то, что сейчас выгодно покупать, это факт. В следующем году даже в долларах на пух идет очень большая инфляция. Может быть, мы не будем привозить столько пуховых изделий, а закажем синтепон, синтепух, посмотрим. Сейчас будем думать, что делать дальше, потому что ситуация очень неприятная».

Теплые зимы не главная проблема продавцов сезонной одежды, говорят участники рынка. Гораздо больше российскому бизнесу вредят маркетплейсы. Они перетянули на себя даже традиционную аудиторию — людей, которые делали дорогостоящие покупки для северных регионов, отметил директор «Института развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров: «Из всех проблем, с которыми сталкиваются ритейлеры, погоду я бы поставил на второе, а то и на третье место.

Если смотреть на ситуацию в комплексе, я общался с представителями малого бизнеса, которые торгуют зимней одеждой, все поголовно говорят об усилении конкуренции с маркетплейсами. Из-за того, что на онлайн-площадках продукция более дешевая, преимущественно китайская, это составляет очень серьезную конкуренцию либо более качественным пуховикам зарубежных брендов, либо российским товарам. Из-за этого торговля очень сильно проседает вплоть до того, что многие представители МСП закрываются, даже несмотря на то, что долгие годы присутствовали в этом бизнесе.

Сейчас все успешно осваивают маркетплейсы — самая лакомая часть потребительской аудитории ушла туда. Второй пример: люди покупают дешевые пуховики и не заморачиваются с уходом, стиркой.

Относили один сезон, испачкали, а на следующий год купили на маркетплейсе новый вместо того, чтобы платить 20-30 тыс. руб. за хорошую вещь».

Проблемы с продажами теплой верхней одежды начались еще осенью, отмечают селлеры. Если обычно с октября по декабрь основной спрос сосредоточен на эко-шубах и пуховиках с натуральным или искусственным наполнителем, то в 2025 году в ходу ветровки и куртки-бомберы. Для покупателей эта ситуация — шанс купить по доступной цене даже редкую дизайнерскую вещь, отметил генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов: «Когда погода в сентябре была +25, и температура воздуха не снижалась до значений, которые свойственны этому периоду, мы столкнулись с тем же самым — коллекции "осень-зима" не распродавались в сентябре.

Покупали пальто, легкие фуфайки. Пуховики мы начали продавать где-то, наверное, уже в ноябре. Разница в том, что у российских дизайнеров нет больших объемов. Они сразу делают штук по 10, поэтому здесь нет такой большой проблемы, как у сетевых магазинов. Но распродажа с конца декабря идет бойко. И, конечно, когда у тебя интересные вещи с необычным кроем, какой-то нестандартный пошив, и при этом ты еще даешь скидку, конечно же, вещь продается быстро. Когда товара не так много, то с остатками проблем не возникает».

На маркетплейсах отмечают, что отклонения от климатических норм отражаются на сдвиге спроса в нетипичную для сезона нишу. Например, в 2024 году выдался рекордно теплый сентябрь, и люди вместо того, чтобы вовремя обновить демисезонный гардероб, продолжали покупать футболки и шорты.

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Светлана Белова