Минфин составляет требования иностранным компаниям для возврата на рынок России

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство готовит список требований для иностранных компаний, которые планируют возвращение на российский рынок. Соответствующе поручение министерству дал президент России Владимир Путин. Условия, которые компаний должны выполнить, чтобы возобновить работу в России, могут быть представлены в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нам требуется, естественно, согласовать все эти требования не только внутри правительственной подкомиссии, но также с ключевыми ведомствами. Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, которые работают, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии»,— заявил замминистра в рамках Crypto Summit (цитата по ТАСС).

Cегодня, 19 марта, Владимир Путин заявил, что возвращение иностранных компаний в Россию должно происходить «с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел». Он также отметил, что этот процесс должен быть «максимально прозрачным».

В феврале Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) рассмотреть возвращение в Россию. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована.

Подробности — в материале «Камбэку отсчитывают время».