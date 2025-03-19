Ядерное перевооружение застряло «У четырех ягодиц»

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился во вторник, 18 марта, с военными одной из старейших французских авиабаз — 116-й, расположенной на востоке страны. Он пообещал летчикам новые самолеты и гиперзвуковые ядерные ракеты, а местным жителям — инвестиции и рабочие места. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон в окружении военных летчиков на 116-й авиабазе

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон в окружении военных летчиков на 116-й авиабазе

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Авиабаза 116 в городке Люксей-Сен-Совер департамента Верхняя Сона — одна из старейших во Франции. Она существует с 1912 года, а летчики подразделений, базировавшихся на ее аэродроме, участвовали и в Первой, и во Второй мировых войнах. Именно здесь в 1916 году родилась знаменитая американская добровольческая эскадрилья «Лафайет», сражавшаяся на стороне Франции еще до вступления Вашингтона в Первую мировую войну.

В годы холодной войны и еще два десятилетия после ее окончания — с 1966 по 2011 год — авиабаза 116 участвовала в обеспечении французской ядерной обороны.

Однако в период европейской разрядки, во время президентства Николя Саркози, ее и вовсе собирались закрыть. Война в Европе казалась невозможной. Остановил французов только опыт российско-грузинского конфликта 2008 года, когда Франция выступила посредником в переговорах о прекращении военных действий. Это заставило военных задуматься о сохранении базы.

Разумеется, визит президента был показательным — под камеры. Его речи о «русской угрозе» и необходимости усиления обороны повышают его популярность и находят отклик в обществе, хотя, конечно, звучат и многочисленные скептические комментарии. Недаром президента Макрона во время встречи с персоналом базы сопровождала полная свита: министр обороны Себастьен Лекорню, начальник штаба вооруженных сил генерал Тьерри Бюркар и командующий воздушными и военно-космическими силами генерал Жером Белланже.

Прибытие президента ожидалось в 13:00, однако он сделал незапланированную остановку в баре «У четырех ягодиц» в городке Шомон (департамент Верхняя Марна), чтобы пообщаться с согражданами.

Когда с опозданием на час его вертолет приземлился на авиабазе 116, у ангаров уже были выставлены боевые машины, символизирующие настоящее и будущее французских ВВС: старые Mirage 2000–5 и новейшие многоцелевые Rafale.

Базирующиеся в Люксей-Сен-Совере «Миражи» постепенно снимаются с вооружения. Еще год назад было принято решение заменить остающиеся здесь 26 самолетов, вывод которых из эксплуатации намечен на 2028 год, на четыре десятка Rafale, способных нести ядерное оружие. Этот процесс должен завершиться к 2034 году. Речь идет не о срочной мере, продиктованной текущими разногласиями с американскими союзниками, а о давно запланированной модернизации. «Миражи» либо останутся в резерве, либо будут проданы или переданы союзникам, как это уже произошло с самолетами, отправленными на Украину. На базе 116 проходили подготовку украинские летчики, которым предстояло сесть за штурвалы французских самолетов.

«Мир становится все менее предсказуемым, и нам необходимо больше автономии в военной области»,— заявил президент, выступая перед военнослужащими. Он напомнил, что расходы на армию за последние годы удвоились. Между 2017 и 2025 годами бюджет обороны Франции вырос с €32 млрд до €50 млрд, то есть на 73%. Ожидается рост и до €100 млрд. «Теперь у нас самая эффективная армия на континенте, самая оснащенная и подготовленная»,— подчеркнул господин Макрон.

Президент анонсировал крупные работы по модернизации 116-й авиабазы, которая уже в этом году вернет себе ядерный статус, утраченный в 2011-м.

Она станет четвертым пунктом размещения французских ядерных воздушных сил сдерживания наряду с базами ВВС Сен-Дизье (Верхняя Марна), Истр (Буш-дю-Рон) и Авор (Шер). «К 2035 году это будет первая база, которая примет следующую версию Rafale и его гиперзвуковую ракету»,— заявил президент. В Люксей-Сен-Совере будут постоянно базироваться две новые эскадрильи самолетов Rafale F5 пятого поколения, способных нести перспективные гиперзвуковые ракеты четвертого поколения ASN4G.

На модернизацию оперативной и жилой инфраструктуры базы будет выделено €1,5 млрд, а численность ее персонала увеличится вдвое — до более чем 2 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов к 2035 году. Ожидается, что это даст значительные преимущества всей Верхней Соне. В перспективе департамент может стать одним из ключевых центров французской и европейской обороны. Местные власти очень довольны: их куда больше волнует прямая и быстрая экономическая выгода, чем потенциальные военные угрозы. Визит Макрона продолжает его политику «и пушки, и масло одновременно». Главная задача французского президента сейчас — убедить сограждан, что перевооружение страны не нанесет ущерба их экономическим интересам. Напротив, по замыслу президента, оно должно помочь Франции подняться в рейтинге мировых экспортеров вооружений и высоких технологий, создать новые рабочие места и оживить промышленность.

Алексей Тарханов