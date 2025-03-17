Генпрокуратура расторгла депутатскую сделку

Дальнегорский районный суд (Приморский край) удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"». По данным “Ъ”, одно из крупных производств олова и свинца, имеющее стратегическое значение для России, установили надзор, а потом и суд, в период исполнения полномочий было приобретено депутатом Госдумы Эдуардом Янаковым у другого народного избранника, Василия Усольцева. Последний уже осужден с конфискацией активов, а первый пытался их спрятать, используя компании сразу трех стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Янаков остался без свинцового актива

Фото: Павел Кошеленко, Коммерсантъ Эдуард Янаков остался без свинцового актива

Фото: Павел Кошеленко, Коммерсантъ

Эдуард Янаков в 2008–2011 годах являлся депутатом Госдумы V созыва, в которой был членом комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. В этот период им был отражен доход в размере 35 млн руб. (от депутатской деятельности и продажи недвижимости) и доход супруги на сумму 8,2 млн руб. При этом народный избранник указал, что участие в коммерческой деятельности он не принимал и предпринимательством не занимался.

Однако проверка, проведенная Генпрокуратурой, установила, что господин Янаков скрыл сведения о принадлежности ему акций стратегического предприятия АО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"», которое расположено в Приморском крае, специализируется на добыче свинцовых и цинковых руд, используемых при производстве боеприпасов, средств радиационной защиты, аккумуляторных батарей и электропроводки для широкого спектра военной техники.

Ежегодно завод добывает 1 млн тонн сырья, что составляет 15% от общего объема производства в России. Его активы оцениваются в 32 млрд руб., валовая выручка — 3,6 млрд руб.

Имущественный комплекс предприятия включает в себя рудники Второй Советский, Королевский, Николаевский, Силинский и Южный. Их запасы составляют около 41 млн тонн стоимостью 270 млрд руб.

По данным надзора, господин Янаков приобрел комбинат в несколько этапов в период с 2009 по 2011 год у депутата Госдумы IV и V созывов Василия Усольцева, который также незаконно занимался бизнесом. В 2021 году его приговорили к условному сроку за отмывание (легализацию) имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174.1 УК РФ), к условному сроку, а через год по иску Генпрокуратуры его активы в размере 340 млн руб. были обращены в доход государства.

В сделке депутат Янаков участвовал не напрямую, а через подконтрольные ему общества — ООО «Управляющая компания "Адонис"» и ООО «Управляющая компания "Эней"», а также «Деригтон Энтерпрайзес Лимитед» (Британские Виргинские острова). 5 февраля 2009 года господин Янаков через компании «Адонис» и «Эней» приобрел 50% акций предприятия по трем договорам мены с аффилированными господину Усольцеву обществами «Дальаккумулятор», «Сихотэ-Капитал» и «Фори-Групп». По их условиям организациям ответчика были переданы 247 млн акций завода в обмен на 20% долей в уставных капиталах ООО «Промышленная компания "Цербер"» и ООО «Промышленная компания "Хронос"».

В 2011 году господином Янаковым был реализован второй этап сделки. Господин Усольцев через подконтрольную компанию «Дамус Лимитед» по договору купли-продажи передал оставшиеся 50% акций комбината (более 107 млн штук) за 336,5 млн руб. аффилированной господину Янакову «Деригтон Энтерпрайзес Лимитед».

Приобретя АО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"», господин Янаков привлек к его управлению свое доверенное лицо, представлявшее его бизнес-интересы на территории Приморского края.

Тем самым, говорится в заявлении Генпрокуратуры в суд, пренебрегая антикоррупционным запретом на осуществление предпринимательской деятельности, господин Янаков в период исполнения депутатских полномочий лично и через доверенных лиц владел предприятием и участвовал в его управлении. Неправомерно извлеченный доход от комбината он не декларировал и направлял на офшорные счета в Латвии и на Кипре, резидентом которых является. Утаивание информации позволяло господину Янакову сохранить статус депутата на федеральном уровне до истечения полномочий и совмещать его с коммерческой деятельностью, что является, по данным Генпрокуратуры, «недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти».

После того как господин Усольцев оказался под следствием и судом, господин Янаков, полагает надзор, решил спрятать свои активы.

Для этого в 2021 году он продал акции подконтрольным себе же кипрским офшорам. В результате Chanam Limitеd стала обладательницей 422,1 млн акций (67%) предприятия, а Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited досталось по 103,95 млн (16,50%) ценных бумаг.

Сейчас, по данным надзора, господин Янаков продолжает с использованием зарубежных компаний управлять заводом через аффилированных лиц, которым поручил реализовывать производимую продукцию в основном на экспорт. По его указанию производимый товар поставляется в Китай, Республику Корею и Японию.

При этом в заявлении Генпрокуратуры отмечается, что даже во время проверки господин Янаков продолжил совершать противоправные действия, направленные на сокрытие активов.

Так, принадлежащие компании Chanam Limited акции предприятия были выведены на подконтрольное же ответчику АО «МС-Групп».

Акции АО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"» по требованию Генпрокуратуры были арестованы судом, а 17 марта обращены в доход государства.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая