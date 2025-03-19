Путин потребовал от прокуратуры усилить защиту России от терроризма

Президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры напомнил о росте преступлений террористической направленности в России. Он потребовал от ведомства повысить защищенность объектов промышленности, мест массового пребывания людей и транспортной инфраструктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства призвал Генпрокуратуру решительно бороться с экстремизмом. В этой связи он выделил попытки дестабилизировать российское общество, публичные призывы к терроризму и созданию радикальных группировок. Господин Путин также назвал актуальной задачей прокуратуры борьбу с криминалом: он поручил активнее внедрять систему по профилактике преступности, в том числе среди молодежи.

О необходимости усилить защиту объектов промышленности Владимир Путин говорил на коллегии ФСБ, прошедшей 27 февраля. Там он отметил, что спецслужба вместе с другими ведомства и правоохранительными органами должна скоординировать свои действия и по максимуму использовать свои силы.

Подробнее о выступлении президента на коллегии ФСБ — в материале Андрея Колесникова «Свой среди своих».

Никита Черненко