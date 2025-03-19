Кремль подтвердил, что Путин обсуждал Украину с членами бюро РСПП

В беседе Владимира Путина с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) фигурировал конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что эта тема обсуждалась, накануне, 18 марта, рассказали специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову участники встречи.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Тема конфликта вокруг Украины действительно вчера фигурировала в ходе общения президента с членами бюро РСПП»,— подтвердил представитель Кремля во время пресс-колла, не приведя каких-либо подробностей. Он добавил, что планируемые в Джидде 23 марта переговоры РФ и США по ситуации на Украине «будут иметь достаточно насыщенную повестку дня».

По словам собеседников «Ъ», теперь на переговорах по мирному урегулированию речь идет о том, что территории, находящиеся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Также Москва может потребовать признать российскими Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине, передали спецкору «Ъ» слова президента участники съезда.

Подробности — в репортаже Андрея Колесникова «Бюро побеждает зло».