Минобороны: ВСУ потеряли 70 человек при попытке вторжения в Белгородскую область

При попытке ВСУ прорвать российскую границу в западной части Белгородской области потери украинских военных возросли до 70 военнослужащих, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Потери в технике возросли до 3 танков, 2 БМП, 11 бронемашин, 4 артиллерийских орудий, а также 10 единиц другой техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Попытку вторгнуться на территорию России ВСУ предприняли 18 марта. Тогда, по сообщению российского оборонного ведомства, украинские формирования задействовали до 200 военнослужащих и 29 единиц техники. Потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, а также более 10 единиц другой военной техники.

В Министерстве обороны попытку вторжения назвали провокацией накануне переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Телефонный разговор глав государств состоялся в 17:00 мск. Глава Белого дома сообщил, что разговор «прошел хорошо». Господин Путин поддержал инициативу Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Подробнее о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Договорились».