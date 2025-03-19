WP: США закрыли программу по сбору данных о якобы вывезенных из Украины детях

США прекратили финансирование программы по сбору информации о якобы принудительной депортации украинских детей в Россию. Как сообщила газета The Washington Post, в прошлом месяце Йельский университет, проводивший это расследование, был проинформирован, что Госдепартамент США расторг контракт касательно инициативы. По информации издания, команда университета утратила базу данных о более 30 тыс. якобы увезенных детях.

Как сообщает Reuters, представители демократической партии США направят письмо госсекретарю США Марок Рубио, чтобы уточнить судьбу программы. «У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были навсегда удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия… Мы должны немедленно возобновить работу, чтобы помочь Украине вернуть этих детей домой»,— говорится в письме.

Издание также сообщило, что c начала работ на инициативу было потрачено около $26 млн. «Они взяли у американских налогоплательщиков $26 млн, которые использовались для сбора информации о военных преступлениях, и выбросили их в мусор»,— сказал анонимный источник, знакомый с деталями расторжения контракта.

Ранее Минюст США проинформировал европейских чиновников, что страна намерена выйти из международной группы, созданной для расследования действий лидеров стран, «ответственных за вторжение на Украину». Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, сотрудничавшей с группой.