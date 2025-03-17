NYT: США выйдут из международной группы, расследующей «вторжение на Украину»

Минюст США проинформировал европейских чиновников, что Вашингтон выходит из международной группы, созданной для расследования действий лидеров стран, «ответственных за вторжение на Украину», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Ожидается, что официально о решении объявят сегодня, 17 марта, в электронном письме членам головной организации — Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, сотрудничавшей с группой.

В марте 2022 года была сформирована совместная следственная группа Евроюста для расследования совершенных на Украине международных преступлений. В октябре того же года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об объявлении политического режима в России «террористическим», а также о необходимости создать международный трибунал. Это решение поддержала Парламентская ассамблея ООН. В Кремле назвали создание трибунала нелегитимным.

В феврале 2023-го глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании «международного центра преследования за преступление агрессии на Украине» для сбора доказательств. В июле в Гааге официально открылся созданный при Евроюсте Международный центр по расследованию преступлений против Украины.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».