Два украинских военнослужащих получили до 16 лет за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры водителю 154-й отдельной механизированной бригады Сергея Поповича и гранатометчика 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павла Стасюка. Их признали виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области. Военнослужащих приговорили к 16 и 15 годам колонии строгого режима соответственно, первые три года они проведут в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

Суд установил, что 12 августа Попович и Стасюк с другими бойцами ВСУ вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Они проследовали в сторону деревни Журавли, где украинцы оборудовали наблюдательно-огневые позиции. Также осужденные занимались минированием, вели боевые действия против российских военнослужащих, стреляли по мирным жителям и препятствовали их эвакуации.

Ранее Генпрокуратура рассказала о приговоре украинцу, участвовавшему в атаке на Курскую область, сообщалось, что он вторгся в регион в начале сентября 2024 года и находился в районе села Уланок. Позже военнослужащий дезертировал и был найден бойцами ВС РФ в пустующем доме. Сегодня СКР также рассказал о подробностях убийства бойцами ВСУ двух женщин в Суджанской области.

Никита Черненко