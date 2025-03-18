Британского наемника заочно приговорили за нападение на Курскую область

Верховный суд ДНР признал виновным в двух эпизодах наемничества (ч. 3 ст. 359 УК РФ) гражданина Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Гаррета. Его заочно приговорили к четырнадцати с половиной годам колонии строгого режима, осужденный объявлен в международный розыск, сообщили в Генпрокуратуре.

Суд установил, что с января 2015 по декабрь 2017 года Гаррет состоял в украинском националистическом батальоне «Азов» (организация признана террористической в РФ и запрещена). Там ему выдали военное обмундирование, и он стал участвовать в боевых действиях против силовых структур ДНР.

В конце 2017 года наемник уехал домой, однако в феврале 2022 года снова приехал на Украину и вступил в Интернациональный легион ВСУ. С того момента вплоть до ноября 2024 года он воевал против российских военнослужащих, сил ДНР и ЛНР. В сумме за свои услуги он получил более 3,5 млн руб.

В начале марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил британца Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам лишения свободы. Мужчина в качестве наемника вступил в ВСУ в апреле 2024 года, а в ноябре вторгся в Курскую область. До задержания он провел в регионе восемь дней. Осужденный полностью признал вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Никита Черненко