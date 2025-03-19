Фондовый рынок Турции рухнул на 7% после задержания мэра Стамбула

Индекс Стамбульской фондовой биржи BIST 100 на открытии торгов рухнул на 6,87%, до 10060 пунктов. Так рынок отреагировал на новость о задержании мэра Стамбула и главного оппозиционера президента страны Экрема Имамоглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Istanbul Metropolitan Municipality / Handout / Reuters Фото: Istanbul Metropolitan Municipality / Handout / Reuters

Руководство биржи приостановило все торги, а после их возобновления индекс находился на 4,6% ниже уровня закрытия торговой сессии вторника, 18 марта. Вместе с фондовым рынком просела и турецкая лира. Ее курс по отношению к доллару упал на 5%. Доходность десятилетних государственных облигаций упала на 175 базисных пунктов, до 29,94%.

В доме Экрема Имамоглу с утра прошли обыски, а сам он был доставлен полицией в здание суда. Его обвиняют в коррупции. В общей сложности были выданы ордера на задержание более 100 человек, в том числе советника мэра Стамбула по связям с прессой Мурата Онгуна. Газета Sabah пишет, что аресты связаны с расследованием дела о тендерах Стамбульской медиакомпании Medya A.S.

Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с марта 2019 года. Два дня назад, 17 марта, Стамбульский университет решил аннулировать диплом господина Имамоглу после запроса Генпрокуратуры Турции. Это препятствует его выдвижению на пост президента. Господин Имамоглу был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии.

Кирилл Сарханянц