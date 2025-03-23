Мартышкин суд

Сто лет назад, 21 марта 1925 года, в штате Теннесси был принят Акт Батлера, запрещавший преподавать теорию эволюции Дарвина в государственных учебных заведениях. А вскоре к ответственности был привлечен первый нарушитель — учитель Джон Скоупс. Суд над ним получил известность как «обезьяний процесс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учитель естествознания Джон Скоупс выслушивает приговор по делу о преподавании теории эволюции Чарльза Дарвина в школе

Фото: Getty Images Учитель естествознания Джон Скоупс выслушивает приговор по делу о преподавании теории эволюции Чарльза Дарвина в школе

Фото: Getty Images

Депутат от сохи

Джон Вашингтон Батлер родился и всю жизнь прожил на ферме площадью 120 акров (48,6 га), основанной его прадедом и доставшейся ему в наследство от отца. Раз или два в неделю он ходил в Лафейетт, столицу округа Мейкон. Расстояние от фермы до города составляло около 3 миль (4,8 км). Каждое воскресенье Батлер посещал церковь. В 1921 году он услышал от проповедника историю о молодой женщине из Мейкона, которая поехала учиться в университет, узнала о теории эволюции, предложенной Чарльзом Дарвиным, и перестала верить в Бога. Батлер задумался о своих детях. И пришел к мысли, что дело не в университете. Теорию эволюции Чарльза Дарвина преподавали не только там, а еще и в школах округа Мейкон. А Батлер твердо знал: в Библии сказано, что Бог создал человека по своему образу и подобию, так что человек не произошел от низших животных, как утверждает Дарвин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Батлер, автор законопроекта о запрещении преподавания теории Дарвина в государственных школах штата Теннесси

Фото: University of Tennessee Libraries Джон Батлер, автор законопроекта о запрещении преподавания теории Дарвина в государственных школах штата Теннесси

Фото: University of Tennessee Libraries

На следующий год Батлер выдвинулся на выборах в Генеральную ассамблею штата Теннесси, построив свою кампанию на обещании принять закон, который запрещал бы преподавать теорию эволюции в школах. Он выиграл выборы, но в первый его срок с законом не сложилось. В 1924 году он был переизбран. 17 декабря 1924 года, в свой 49-й день рождения, Батлер написал текст законопроекта. Его полное название звучало так: «Закон, запрещающий преподавание теории эволюции во всех университетах и всех других государственных школах Теннесси, которые полностью или частично финансируются из фондов государственных школ штата, и предусматривающий наказания за его нарушение».

Некоторым депутатам Генеральной ассамблеи идея Батлера показалась странной, билль попытались похоронить при обсуждении в комитете, но деятели церкви поддержали идею, а серьезных принципиальных противников законопроекта не нашлось.

28 января 1925 года Акт Батлера одобрила нижняя палата Генеральной ассамблеи, 13 марта — верхняя палата. 21 марта его подписал губернатор Теннесси Остин Пи.

Разыскивается ответчик

Политико-религиозные споры о теории эволюции велись не только в штате Теннесси. В Северной Каролине в январе 1924 года губернатор Камерон Моррисон раскритиковал два школьных учебника биологии: «Одна из этих книг учит, что человек произошел от обезьяны, а другая — что он является двоюродным братом обезьяны. Я не верю ни в то, ни в другое». После выступления губернатора местный совет по образованию убрал оба учебника из списка разрешенных к преподаванию в школах. В Генеральной ассамблее штата рассматривался законопроект, аналогичный Акту Батлера, но большинство депутатов проголосовало против его принятия.

В легислатуре Флориды похожий законопроект также был похоронен.

В 1922 году некий Дэвид Домер хотел устроиться учителем английского языка в школу Midland College в городе Фримонт, штат Небраска. Школа была связана с Объединенной лютеранской церковью Америки.

Пастор этой церкви Уильям Клинк донес до школьного руководства, что Домер навлечет на учебное заведение позор, так как он дарвинист. Оставшийся без работы Домер подал на Клинка в суд, заявив, что тот нанес ущерб его репутации, помешав трудоустройству в другие школы.

В октябре 1924 года Домер выиграл процесс, получив компенсацию в размере $5675 (примерно соответствует современным $105 тыс.). Но суд в Небраске, связанный с теорией эволюцией Дарвина, мало кто заметил даже в Америке, не говоря уж об остальном мире. А вот спор о теории Дарвина в Теннесси вышел далеко за пределы штата.

Принятие закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции в государственных школах Теннесси, заметили в Нью-Йорке — в Американском союзе защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU). 4 мая в газетах штата Теннесси, в том числе в Chattanooga Daily Times, была опубликована заметка, в которой говорилось, что ACLU готов помочь оспорить Акт Батлера. Видный теолог профессор Кларенс Скиннер, глава комитета ACLU по вопросам академической свободы, сделал следующее заявление: «Закон наносит такой серьезный удар по научному образованию, что мы не можем оставить проблему нерешенной и дойдем до судов самого высокого уровня. Мы разыскиваем учителя из штата Теннесси, который захочет воспользоваться нашими услугами и проверить, устоит ли этот закон в суде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Профессор Кларенс Скиннер — автор идеи оспорить Акт Батлера в суде Фото: Harvard Divinity School Library Аптека Ф. Э. Робинсона в Дейтоне. Здесь Джон Скоупс дал согласие стать обвиняемым на суде по делу о теории Дарвина Фото: Getty Images Джон Скоупс (слева) и Джордж Рэппли Фото: Watson Davis / Smithsonian Institution В аптеке Робинсона Скоупсу был предъявлен ордер на арест. На фото в нижнем ряду (слева направо): прокурор Герберт Хикс, Джон Скоупс, суперинтендант школ Уолтер Уайт и помощник генерального прокурора штата Бенджамин Гордон Макдензи. Стоят слева направо: судья Берт Уилбур (вручает ордер), прокурор Уоллес Хаггард, У. Э. Морган, Джордж Рэппли, прокурор Сью Хикс и Ф. Э. Робинсон Фото: The University of Tennessee Libraries Суд над Скоупсом освещали все американские газеты Фото: The Knoxville News Sentinel Следующая фотография 1 / 5 Профессор Кларенс Скиннер — автор идеи оспорить Акт Батлера в суде Фото: Harvard Divinity School Library Аптека Ф. Э. Робинсона в Дейтоне. Здесь Джон Скоупс дал согласие стать обвиняемым на суде по делу о теории Дарвина Фото: Getty Images Джон Скоупс (слева) и Джордж Рэппли Фото: Watson Davis / Smithsonian Institution В аптеке Робинсона Скоупсу был предъявлен ордер на арест. На фото в нижнем ряду (слева направо): прокурор Герберт Хикс, Джон Скоупс, суперинтендант школ Уолтер Уайт и помощник генерального прокурора штата Бенджамин Гордон Макдензи. Стоят слева направо: судья Берт Уилбур (вручает ордер), прокурор Уоллес Хаггард, У. Э. Морган, Джордж Рэппли, прокурор Сью Хикс и Ф. Э. Робинсон Фото: The University of Tennessee Libraries Суд над Скоупсом освещали все американские газеты Фото: The Knoxville News Sentinel

Спор в аптеке

В апреле того же 1924 года Chattanooga Daily Times упоминала Джона Скоупса — он был одним из ответственных за подготовку к Дню высадки деревьев (Arbor Day), а еще он значился как один из многочисленных гостей на праздновании дня рождения жены Джорджа Рэппли. Горный инженер Рэппли работал управляющим компании Cumberland Coal and Iron. Судя по всему, Рэппли прочел статью о том, что ACLU разыскивает учителя-добровольца.

5 мая в аптеке Ф. Э. Робинсона в городе Дейтон, штат Теннесси, Джордж Рэппли вел спор с двумя сотрудниками окружной прокуратуры — Сью Хиксом и Уоллесом Хаггардом. Своему приятелю Джону Томасу Скоупсу Рэппли предварительно позвонил по телефону и предложил подойти в аптеку. Предметом спора была теория эволюции. В ходе разговора Скоупс заявил, что преподает теорию Дарвина, как и любой другой учитель естествознания в штате. Рэппли рассказал ему про идею ULCA и предложил оспорить закон в суде.

Скоупс сначала отказывался, но Рэппли его уговорил и подал на приятеля в суд. При этом Рэппли, будучи сторонником теории эволюции, был уверен, что проиграет, процесс закончится оправданием Скоупса.

7 мая Скоупс был арестован (некоторые источники указывают другую дату — 5 мая, но вряд ли спор в аптеке, подача судебного иска и арест произошли в один день).

Скоупсу тогда было 24 года. После окончания Кентуккийского университета в 1924 году он устроился на работу в школу в Дейтоне. Он преподавал естествознание и тренировал школьную команду по американскому футболу.

Вскоре его фотографии можно было увидеть во всех американских газетах. Подписи выглядели примерно так: «Это тихий, миролюбивый на вид профессор Джон Т. Скоупс. Он преподавал теорию эволюции в старшей школе в Дейтоне, штат Теннесси, после того как законодательное собрание штата приняло закон против преподавания этой теории в государственных школах. Теперь его обвиняют в нарушении этого закона. Взгляды всего народа обращены на Дейтон, где идет подготовка к судебному процессу».

9 мая на предварительных слушаниях в Дейтоне Скоупс не стал отрицать, что преподавал по учебнику, в котором упоминается теория эволюции, но настаивал на том, что принятый недавно в штате закон является неконституционным. До суда он был отпущен на свободу под залог в размере $1 тыс. (по покупательной способности примерно соответствует современным $18 тыс.).

Джордж Рэппли через American Civil Liberty of New York обратился за помощью к британскому писателю Герберту Уэллсу. Тот не заинтересовался историей. Рэппли в интервью местной газете заявлял, что с теорией эволюции согласен декан теологии Вандербильтского университета Уилбур Тиллетт, а английский богослов Джон Уэсли, основатель методизма, еще в XVIII веке писал о постепенном развитии существ.

25 мая против Скоупса было выдвинуто обвинение в нарушении Акта Батлера. 10 июля начался отбор присяжных.

Защитники и нападающие

Адвокат Кларенс Дэрроу, прославившийся выступлением на процессе Леопольда и Леба, заявил о готовности защищать Скоупса бесплатно. К нему присоединился специалист по делам о разводах, в которых супруги были гражданами разных стран, Дадли Филд Мэлон — также бесплатно. ACLU представлял Артур Гарфилд Хейс. В состав команды защиты входили также партнер Дэрроу по юридической практике У. О. Томпсон, адвокат Ф. Б. Макэлви, библиотекарь и библеист Чарльз Фрэнсис Поттер.

Главным обвинителем был генеральный прокурор штата Теннесси Артур Томас Стюарт, впоследствии ставший сенатором. Одной из самых ярких фигур стороны обвинения был Уильям Дженнингс Брайан, не занимавшийся к тому моменту юридической практикой уже 30 лет, но давший свое согласие представлять на суде Всемирную организацию христианских фундаменталистов. Обвинение также поддерживали участник спора в аптеке Сью Хикс, его брат Герберт Хикс и помощник генерального прокурора штата Бенджамин Гордон Макдензи. Судьей на процессе был Джон Тейт Ролстон, открыто симпатизировавший стороне обвинения.

На суд в Дейтон съехались журналисты со всех Соединенных Штатов, а также просто желающие поддержать ту или другую сторону. Противники и сторонники теории эволюции жили в палаточном лагере рядом с городом. Свободных номеров в местных гостиницах не осталось, хотя владельцы, разумеется, не упустили возможность взвинтить цены.

Периодически между представителями разных взглядов на происхождение человека вспыхивали стычки. Перед зданием суда сторонники библейской теории происхождения человека часами пели псалмы. В город были стянуты дополнительные силы полиции.

Кроме псалмопевцев на площади перед судом можно было также увидеть проповедников-одиночек и торговцев, решивших воспользоваться большим скоплением публики. На книжном лотке лежали работы У. Д. Брайана «Знаменитые персонажи Ветхого завета», «По облику Его» и «Библия и ее враги», а также книга Альфреда Макканна «Бог или горилла». Из-за высокой цены (до $3,50 за книгу) покупателей было мало. Гораздо лучше раскупались карикатуры на Брайана, на которых тот был изображен похожим на обезьяну. Подпись гласила: «Он отрицает свое происхождение». Две торговки карикатурами продавали свой товар по 15 центов за штуку.

Впервые в американской истории репортажи с судебного процесса транслировались по радио. Популярнейший журналист и сатирик Генри Луис Менкен писал репортажи с процесса для газеты Baltimore Sun. Газета также взяла на себя оплату части услуг юристов стороны защиты (так что, например, Дэрроу, хороший знакомый Менкена, работал не совсем бесплатно). Именно Менкен дал суду «Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса» название, под которым он вошел в историю,— «обезьяний процесс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Адвокат Кларенс Дэрроу Фото: George Rinhart / Corbis / Getty Images Уильям Дженнингс Брайан, эксперт по Библии, самый яркий представитель стороны обвинения Фото: AP Кларенс Дэрроу (слева) и Уильям Дженнингс Брайан в зале суда Фото: AP Рядом со зданием суда шла активная торговля книгами, опровергающими теорию Дарвина Фото: Topical Press Agency / Getty Images Джон Скоупс в зале суда Фото: Hulton Archive / Getty Images Журналист Генри Луис Менкен дал суду над Скоупсом название, вошедшее в историю, — «обезьяний процесс» Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 6 Адвокат Кларенс Дэрроу Фото: George Rinhart / Corbis / Getty Images Уильям Дженнингс Брайан, эксперт по Библии, самый яркий представитель стороны обвинения Фото: AP Кларенс Дэрроу (слева) и Уильям Дженнингс Брайан в зале суда Фото: AP Рядом со зданием суда шла активная торговля книгами, опровергающими теорию Дарвина Фото: Topical Press Agency / Getty Images Джон Скоупс в зале суда Фото: Hulton Archive / Getty Images Журналист Генри Луис Менкен дал суду над Скоупсом название, вошедшее в историю, — «обезьяний процесс» Фото: Getty Images

Адвокат Дарвина

13 июля Кларенс Дэрроу в своей речи попросил судью Ролстона признать Акт Батлера неконституционным. Вот выдержки из выступления Дэрроу: «Если сегодня вы можете взять эволюцию и признать преступлением преподавание ее в государственных школах, то завтра вы можете признать преступлением преподавание ее в частных школах, а в следующем году вы можете признать преступлением рассказ о ней во время избирательных кампаний или в церкви. На следующей сессии вы можете запретить книги и газеты. Вскоре вы можете настроить католиков против протестантов и протестантов против протестантов и попытаться навязать свою собственную религию людям. Если вы можете сделать одно, вы сможете сделать и другое.

Невежество и фанатизм никогда не дремлют и нуждаются в подпитке. Они постоянно чем-то кормятся и злорадствуют, требуя большего.

Сегодня это учителя государственных школ, завтра — частных. На следующий день — проповедники и лекции, журналы, книги, газеты. Через некоторое время, ваша честь, начнется борьба человека с человеком и веры с верой, пока с развевающимися знаменами и боем в барабанах мы не начнем маршировать назад, в славные времена шестнадцатого века, когда фанатики поджигали хворост, чтобы сжечь людей, осмеливавшихся нести в массы знание, просвещение и культуру».

На следующий день в Дейтоне отключилось электричество, из-за чего процесс ненадолго прервался. 15 июля судья Ролстон отказал в запросе защиты признать Акт Батлера противоречащим Конституции США. Судья отказался удовлетворить и другое заявление стороны защиты — Дэрроу пытался протестовать против того, чтобы каждое судебное заседание начиналось с молитвы.

Процесс стартовал. Свидетели защиты и обвинения начали давать показания.

Доказательства не нужны

Первым выступал14-летний Ховард Морган, один из учеников Скоупса. В ходе перекрестного допроса Дэрроу попытался доказать, что свидетель мало что усвоил из курса естествознания.

Из стенограммы суда:

«Вопрос: Он не говорил, что кошка — то же самое, что и человек?

Ответ: Нет, сэр: он сказал, что человек обладает способностью рассуждать, а у животных ее нет.

Вопрос: В этом есть некоторые сомнения, но он ведь именно это и сказал, не так ли? (Смех в зале).

Судья: Порядок.

Стюарт: Некоторые не обладают.

Дэрроу: Очень многие».

В качестве свидетеля также был допрошен аптекарь Робинсон.

Бурными продолжительными аплодисментами публика отреагировала на речь адвоката Дадли Мэлона, в которой были такие слова: «С истиной невозможно вести поединок. Истина всегда побеждает, и мы ее не боимся. Истина не труслива. Истина не нуждается в законе. Истина не нуждается в силе правительства. Истина не нуждается в мистере Брайане. Истина нетленна, вечна и бессмертна и не нуждается в человеческом посредничестве для ее поддержания… Мы считаем, что поддерживаем прогресс. Мы считаем, что поддерживаем науку. Мы считаем, что поддерживаем знание. Мы считаем, что поддерживаем основные свободы в Америке».

Команда защиты собиралась привлечь в качестве свидетелей видных ученых, чтобы те рассказали, как наука оценивает теорию Дарвина. Представители обвинения выступили против. Судья поддержал сторону обвинения. Экспертов-ученых слушать не стали.

После заявления Дэрроу о том, что любой запрос стороны обвинения долго рассматривается, а любое предложение стороны защиты немедленно отвергается, судья заподозрил адвоката в неуважении к суду, и тому пришлось извиняться.

После решения судьи не давать слова экспертам многие журналисты покинули Дейтон, решив, что результат суда предрешен, ничего интересного больше не произойдет.

Из-за жары в здании суда заседание 20 июля прошло на улице. Адвокат Дэрроу попросил суд вызвать в качестве свидетеля защиты Уильям Брайана. Тот согласился высказать свою позицию. Судья на этот раз не стал возражать. Вот несколько выдержек из показаний Брайана.

«Вопрос: В Библии говорится, что Иисус Навин приказал солнцу остановиться, чтобы удлинить день, не так ли? И вы верите в это?

Ответ: Да.

Вопрос: Верите ли вы, что в то время Солнце вращалось вокруг Земли?

Ответ: Нет, я верю, что Земля вращается вокруг Солнца…

Вопрос: Мистер Брайан, вы когда-нибудь задумывались о том, что случилось бы с Землей, если бы она остановилась?

Ответ: Нет.

Вопрос: Вы не задумывались?

Ответ: Нет; Бог, в которого я верю, мог позаботиться об этом, мистер Дэрроу.

Вопрос: Мистер Брайан, вы верите, что первой женщиной была Ева?

Ответ: Да.

Вопрос: Верите ли вы, что она была буквально сделана из ребра Адама?

Ответ: Да.

Вопрос: Вы когда-нибудь интересовались, откуда Каин взял себе жену?

Ответ: Нет, сэр; я предоставляю агностикам охотиться за ней.

Вопрос: Вы этого не выяснили?

Ответ: Я никогда не пытался это выяснить.

Вопрос: Вы не пытались это выяснить?

Ответ: Нет».

В заключительной речи, обращенной к присяжным, Уильям Брайан призвал признать Скоупса виновным: «Это снова выбор между Богом и Ваалом; снова встал тот же вопрос, что на суде Пилата. Снова сила и любовь встречаются лицом к лицу, и необходимо ответить на вопрос: "Что мне делать с Иисусом?" Кровавая, жестокая доктрина эволюции требует, как и чернь девятнадцать столетий назад, чтобы Он был распят. Это не может быть ответом присяжных, представляющих христианский штат и поклявшихся соблюдать законы Теннесси. Ваш ответ будет услышан во всем мире; его с нетерпением ждут молящиеся люди».

21 июля присяжные вынесли обвинительный вердикт. Судья оштрафовал Скоупса на $100.

Скоупс заявил, что намерен обжаловать приговор. В своем заключительном слове адвокат Дэрроу предсказал, что данный судебный процесс войдет в историю: «Я думаю, этот случай запомнят, потому что это первый случай подобного рода с тех пор, как мы прекратили судить людей в Америке за колдовство, потому что здесь мы сделали все возможное, чтобы развернуть вспять тенденцию, которую пытаются навязаться современному миру, тенденцию проверять каждый научный факт религиозным догматом».

Что было после

26 июля 1925 года, через пять дней после окончания судебного процесса, Уильям Дженнингс Брайан скончался во сне от инсульта. В 2005-м перед зданием суда в Дейтоне был установлен памятник Брайану.

В 1926 году штат Миссисипи принял закон, аналогичный Акту Батлера.

Джон Скоупс оспорил вынесенный ему приговор. 15 января 1927 года Верховный суд штата Теннесси подтвердил законность Акта Батлера, но отменил наложенный на Скоупса штраф по техническим основаниям — сумму штрафа должны были определять присяжные, а не судья.

В 1928 году Арканзас стал третьим штатом, запретившим законодательно преподавание теории эволюции в государственных школах.

В 1967 году Акт Батлера был отменен.

В 1968 году был отменен аналогичный закон в Арканзасе, в 1970-м — в Миссисипи. В 1967 году Джон Скоупс опубликовал мемуары «В центре шторма». В 1970-м он скончался.

Фотогалерея «Обезьяний процесс» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В январе 1925 года член нижней палаты Генеральной ассамблеи штата Теннесси Джон Батлер представил на рассмотрение законопроект, запрещавший преподавать в школах и университетах любые теории, отрицающие учение Библии о божественном происхождении человека, в том числе и популярную теорию эволюции Чарльза Дарвина. 21 марта 1925 года губернатор штата Остин Пэй подписал законопроект, получивший название «акт Батлера». За нарушение полагался штраф от $100 до $500. К концу 1925 года аналогичные запреты действовали в 15 южных штатах Фото: Frances Benjamin Johnston / Library of Congress Предприниматели из маленького города Дейтон штата Теннесси, недовольные бедностью и упадком городка, решили привлечь к нему внимание инвесторов и общественности, выступив против абсурдности принятого закона. Помочь им согласился 24-летний тренер школьной команды Джон Скоупс (на фото). В апреле 1925 Скоупс заменял на занятиях учителя биологии, после чего заявил, что рассказывал ученикам о теории происхождения человека Чарльза Дарвина, содержавшейся в разделе школьного учебника Джорджа Хантера «Гражданская биология». Антидарвинисты незамедлительно подали на него в суд, чем положили начало самому одиозному процессу того времени Фото: AP В день начала слушаний ажиотаж достиг апогея: в городе находилось более 3 тыс. приезжих, при том, что количество жителей самого Дейтона не превышало 1800 человек. Журналисты установили повсюду аппаратуру, а процесс стал первым в США делом, с заседаний которого велся радиорепортаж

На фото: защитник обвинения Уильям Дженнингс Брайан Фото: AP В зале суда находилось более тысячи человек, многие из них были вынуждены стоять. Из-за огромного количества присутствующих в помещении царила ужасная духота. Через несколько дней судья предложил перенести заседание на улицу, где с легкостью можно было разместить всех желающих Фото: AP С каждым днем обстановка в Дейтоне все больше напоминала карнавал. На улицах были установлены палатки с лимонадом, местные девушки предлагали купить туристам сувернирных обезьянок. Более того, на слушание дела активисты привезли живых обезьян, которые должны были, по их замыслу, давать показания в качестве свидетелей со стороны обвинения Фото: The University of Tennessee Площадь перед зданием суда была заполнена активистами с повязками на руках с надписью «Мы не обезьяны и не дадим превратить себя в обезьян». На улицах повсюду были развешаны плакаты, а члены Антиэволюционной лиги устроили торговлю книгами Томаса Теодора Мартина «Ад и Средняя школа» (на фото) Фото: AP Адвокатом Джона Скоупса на процессе выступал Кларенс Дэрроу (на фото справа), по оценкам историков, являвшийся лучшим американским юристом XX столетия. После того, как суд раз за разом отклонял требование защиты о вызове ученых в качестве свидетелей по делу, Дэрроу попросил вызвать для допроса представителя обвинения Уильяма Дженнингса Брайана, знаменитого политика, убежденного антидарвиниста и, по его словам, эксперта по Библии Фото: AP Кларенс Дэрроу стал задавать Уильяму Дженнингсу Брайану (на фото) вопросы, касающиеся положений Библии о сотворении Богом человека и мира, прося уточнить смысл отдельных эпизодов, чем вызвал у запутавшегося в ответах адвоката затруднения. В итоге униженный Брайан начал ожесточенно спорить с Дэрроу, из-за чего его удалили из зала суда и признали показания недействительными. Кроме того, защитник Скоупса отказался от заключительного слова, что автоматически лишало представителя обвинения такого же права. На следующий день в прессе широко обсуждался провал Уильяма Брайана Фото: AP Присяжные заседатели, выбранные по жребию, в большинстве своем были малообразованными фермерами, не имевшими никакого представления о теории эволюции. Однако убедительные речи Клеменса Дэрроу произвели на них огромное впечатление. Тем не менее сам адвокат попросил их вынести обвинительный приговор, рассчитывая дойти до вышестоящего суда. В итоге школьный учитель Скоупс был признан судом виновным и приговорен к уплате минимального штрафа в $100. Клеманс Дэрроу впоследствии подал апелляцию в Верховный суд штата Теннесси, отменивший прежний приговор из-за многочисленных процессуальных нарушений. Закон, запрещавший преподавание теорий о происхождении человека от низших животных, действовал вплоть до 1967 года Фото: AP Следующая фотография 1 / 9 В январе 1925 года член нижней палаты Генеральной ассамблеи штата Теннесси Джон Батлер представил на рассмотрение законопроект, запрещавший преподавать в школах и университетах любые теории, отрицающие учение Библии о божественном происхождении человека, в том числе и популярную теорию эволюции Чарльза Дарвина. 21 марта 1925 года губернатор штата Остин Пэй подписал законопроект, получивший название «акт Батлера». За нарушение полагался штраф от $100 до $500. К концу 1925 года аналогичные запреты действовали в 15 южных штатах Фото: Frances Benjamin Johnston / Library of Congress Предприниматели из маленького города Дейтон штата Теннесси, недовольные бедностью и упадком городка, решили привлечь к нему внимание инвесторов и общественности, выступив против абсурдности принятого закона. Помочь им согласился 24-летний тренер школьной команды Джон Скоупс (на фото). В апреле 1925 Скоупс заменял на занятиях учителя биологии, после чего заявил, что рассказывал ученикам о теории происхождения человека Чарльза Дарвина, содержавшейся в разделе школьного учебника Джорджа Хантера «Гражданская биология». Антидарвинисты незамедлительно подали на него в суд, чем положили начало самому одиозному процессу того времени Фото: AP В день начала слушаний ажиотаж достиг апогея: в городе находилось более 3 тыс. приезжих, при том, что количество жителей самого Дейтона не превышало 1800 человек. Журналисты установили повсюду аппаратуру, а процесс стал первым в США делом, с заседаний которого велся радиорепортаж

На фото: защитник обвинения Уильям Дженнингс Брайан Фото: AP В зале суда находилось более тысячи человек, многие из них были вынуждены стоять. Из-за огромного количества присутствующих в помещении царила ужасная духота. Через несколько дней судья предложил перенести заседание на улицу, где с легкостью можно было разместить всех желающих Фото: AP С каждым днем обстановка в Дейтоне все больше напоминала карнавал. На улицах были установлены палатки с лимонадом, местные девушки предлагали купить туристам сувернирных обезьянок. Более того, на слушание дела активисты привезли живых обезьян, которые должны были, по их замыслу, давать показания в качестве свидетелей со стороны обвинения Фото: The University of Tennessee Площадь перед зданием суда была заполнена активистами с повязками на руках с надписью «Мы не обезьяны и не дадим превратить себя в обезьян». На улицах повсюду были развешаны плакаты, а члены Антиэволюционной лиги устроили торговлю книгами Томаса Теодора Мартина «Ад и Средняя школа» (на фото) Фото: AP Адвокатом Джона Скоупса на процессе выступал Кларенс Дэрроу (на фото справа), по оценкам историков, являвшийся лучшим американским юристом XX столетия. После того, как суд раз за разом отклонял требование защиты о вызове ученых в качестве свидетелей по делу, Дэрроу попросил вызвать для допроса представителя обвинения Уильяма Дженнингса Брайана, знаменитого политика, убежденного антидарвиниста и, по его словам, эксперта по Библии Фото: AP Кларенс Дэрроу стал задавать Уильяму Дженнингсу Брайану (на фото) вопросы, касающиеся положений Библии о сотворении Богом человека и мира, прося уточнить смысл отдельных эпизодов, чем вызвал у запутавшегося в ответах адвоката затруднения. В итоге униженный Брайан начал ожесточенно спорить с Дэрроу, из-за чего его удалили из зала суда и признали показания недействительными. Кроме того, защитник Скоупса отказался от заключительного слова, что автоматически лишало представителя обвинения такого же права. На следующий день в прессе широко обсуждался провал Уильяма Брайана Фото: AP Присяжные заседатели, выбранные по жребию, в большинстве своем были малообразованными фермерами, не имевшими никакого представления о теории эволюции. Однако убедительные речи Клеменса Дэрроу произвели на них огромное впечатление. Тем не менее сам адвокат попросил их вынести обвинительный приговор, рассчитывая дойти до вышестоящего суда. В итоге школьный учитель Скоупс был признан судом виновным и приговорен к уплате минимального штрафа в $100. Клеманс Дэрроу впоследствии подал апелляцию в Верховный суд штата Теннесси, отменивший прежний приговор из-за многочисленных процессуальных нарушений. Закон, запрещавший преподавание теорий о происхождении человека от низших животных, действовал вплоть до 1967 года Фото: AP Смотреть

Век спустя

Согласно опубликованным в 2019 году данным исследования, проведенного Pew Research Center, 18% взрослых жителей США полностью отвергают теорию эволюции, полагая, что человек всегда существовал в современной форме. 48% считают, что человек развивался, направляемый Богом или высшей силой. 33% полагают, что эволюция человека являлась естественным процессом.

Большое число противников теории эволюции, по данным Pew Research Center, живет в Эквадоре, Никарагуа, Доминиканской Республике, Армении, Боснии и Герцеговине, Афганистане, Индонезии, Ираке.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный 4 февраля 2024 года к 215-летию со дня рождения Чарльза Дарвина, в российском обществе тоже нет единства по вопросу о происхождении человека. Самая распространенная среди россиян точка зрения — наука не в состоянии объяснить, как на Земле появились люди. Ее придерживаются 39% опрошенных. Сторонников дарвинизма, полагающих, что человек — продукт многомиллионной эволюционной цепи, в которой взаимодействие мутаций, естественного отбора и адаптации позволило ему вырасти из приматов,— 28%. Сторонников креационизма, считающих, что человека, как и все живое на Земле, создал Бог — 23%. В происхождение человека от пришельцев верят 3% россиян.

Среди 18–24-летних сторонников дарвинизма — большинство (59%). Тех, кто верит в теорию эволюции, отличает также атеизм (56%) и активное пользование интернетом (38%).

Среди креационистов выше процент женщин (26% против 20% мужчин), россиян старше 60 лет (29%), людей со средним образованием (29%), граждан, исповедующих ислам (56%) и жителей Северо-Кавказского федерального округа (46%).

60% россиян против исключения раздела об учении Чарльза Дарвина из учебников по биологии. 30% россиян высказались за исключение этой теории из школьного курса.

Алексей Алексеев