В теории и на практике

165 лет назад, 24 ноября 1859 года, был опубликован и поступил в продажу основополагающий труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». В нем с научной точки зрения объяснялось, как, по каким причинам и за счет чего возникло существующее многообразие жизни на Земле. Тогда поверили Дарвину далеко не сразу и далеко не все. «Ъ» решил выяснить, как в мире к теории Дарвина относятся сейчас. И чем, если не ей, объясняют эволюцию.

Споры вокруг теории Дарвина не утихали никогда. Среди последних примеров в России: в сентябре 2024-го помощник председателя правительства Муслим Хучиев предложил убрать рассказы об эволюции из школьных учебников. Идею поддержали и в Русской православной церкви. Но за эволюцию вступилась комиссия Российской академии наук по борьбе со лженаукой. Ее участники заявили, что это приведет к «увеличению научной безграмотности».

И наша страна далеко не исключение. К примеру, в США самая громкая, хотя далеко не единственная попытка включить в учебники «научный» креационизм (учение о якобы существующих научных подтверждениях библейского акта творения) произошла в 1980-х. Соответствующий закон был принят в штате Луизиана. Дело дошло до Верховного суда, который признал его противоречащим первой поправке к конституции США. За теорию эволюции тогда также вступились ученые: письмо в защиту Дарвина подписали 72 нобелевских лауреата и представители американских научных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Верховный суд отменил ограничение на преподавание теории эволюции», «Решение сорвало очередные планы опровергнуть эволюционную концепцию». Заголовки на первой полосе газеты The New York Times от 20 июня 1987 года

Фото: NYT «Верховный суд отменил ограничение на преподавание теории эволюции», «Решение сорвало очередные планы опровергнуть эволюционную концепцию». Заголовки на первой полосе газеты The New York Times от 20 июня 1987 года

Фото: NYT

Научное сообщество в целом в подавляющем большинстве поддерживает теорию эволюции. А вот среди простых обывателей, как показывают опросы, все не столь однозначно. К примеру, в 2019 году американская исследовательская компания Pew Research Center приводила такие данные: практически 100% опрошенных представителей американского научного сообщества считают, что люди и другие биологические виды эволюционировали в результате естественного отбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Также приводились данные об отношении к теории Дарвина в религиозной разбивке. Ожидаемо больше всего ее сторонников оказалось среди независимых респондентов (атеисты, агностики, люди, не считающие себя приверженцами какой-либо религии). А вот меньше всего — среди белых протестантов-евангелистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Термины «черные» и «белые» американцы являются официальными и используются в религиозной переписи населения США

Термины «черные» и «белые» американцы являются официальными и используются в религиозной переписи населения США



В разные годы компания Pew Research Center проводила подобные исследования и в других странах и регионах мира. Они показали, что в большинстве государств Восточной и Центральной Европы теория эволюции находит широкую поддержку. Только в 2 из 18 стран—участниц опросов, Армении и Боснии, в эволюционное развитие человека верят менее половины респондентов. Большинство ответивших, что люди эволюционировали со временем, также считают, что причиной этому стал естественный отбор, а не воздействие каких-либо высших сил (задавался такой уточняющий вопрос).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследование проводилось в 18 странах региона в 2015–2016 годах.

Исследование проводилось в 18 странах региона в 2015–2016 годах.



В большинстве стран Латинской Америки число сторонников теории эволюции также превышает число противников. Однако в некоторых, в частности в Никарагуа и Сальвадоре, мнения разделились практически поровну — разница составляет один процентный пункт. Доминиканская Республика — единственная страна региона, в которой большинство респондентов отвергают выкладки Дарвина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследование проводилось в 19 странах региона в 2014 году.

Исследование проводилось в 19 странах региона в 2014 году.



Отдельное исследование среди мусульманского населения в разных странах мира показало, что в среднем по всей выборке 53% участников верят в эволюцию видов. Но если смотреть по странам, то есть колебания. В частности, среди мусульманского населения Восточной Европы и Центральной Азии чаще встречаются сторонники теории. А большинство опрошенных в Афганистане и Ираке ее отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследование проводилось в 2011–2012 годах в 22 странах и территориях

Исследование проводилось в 2011–2012 годах в 22 странах и территориях



Свое глобальное исследование, приуроченное к 200-летию Дарвина, которое отмечалось в 2009 году, проводил Британский совет в сотрудничестве с исследовательской компанией Ipsos MORI. Оно показало, что три из четырех респондентов в десяти странах-участницах знают или слышали что-то о Чарльзе Дарвине. Причем на первом месте по общей осведомленности — Россия (93%). В целом каждый второй среди знакомых с его теорией согласился с утверждением, что существует достаточно научных обоснований эволюции. В России этот показатель чуть ниже — 48%, а лидирует Индия с 77%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследование проводилось в 2009 году. Участвовали 10,8 тыс. респондентов из десяти стран мира (перечислены на инфографике).

Исследование проводилось в 2009 году. Участвовали 10,8 тыс. респондентов из десяти стран мира (перечислены на инфографике).



В отношении преподавания теории Дарвина в школах мнения участников разделились. Четыре из десяти опрошенных считают, что ее нужно объяснять школьникам, но также надо давать им информацию о других теориях происхождения жизни.

Отношение к теории эволюции замерял и российский ВЦИОМ. Согласно результатам опроса в феврале 2024 года, идею, что человек «произошел от обезьяны в ходе естественной эволюции», поддерживает чуть более четверти респондентов-россиян — 28%. Причем наибольшая поддержка зафиксирована у молодежи — в возрастных группах 18–24 года (59%) и 25–34 года (40%). Но чаще всего на вопрос о происхождении человека респонденты выбирали ответ, что наука пока не в состоянии это объяснить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

А еще недавно в Москве проводился отдельный опрос о происхождении человека. Согласно результатам, опубликованным сетью районных сообществ Москвы «М125», 58% респондентов в Чертаново, Бутово, Лефортово, Таганском и Останкинском районах считают, что произошли от обезьян. А вот среди жителей Арбата 69% чаще думают о себе как о божественном творении.