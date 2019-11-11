Точка отбора

160 лет назад вышел знаменитый труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», а фразу про человека, который произошел от обезьяны, заучил весь мир. Как чувствует себя теория эволюции сегодня?
С Дарвином и его «Происхождением видов путем естественного отбора», вышедшим в ноябре 1859 года, связано множество мифов и анекдотов. Вот популярный: якобы один из друзей ученого, геолог Адам Седжвик, был так раздосадован этой работой, что в письме к Дарвину подписался: «Ваш бывший друг, сейчас потомок обезьяны». Правда в том, что в оригинале фраза звучит несколько иначе: «Сын обезьяны и ваш старый друг». То есть ругаться с Дарвином ученый не собирался даже из-за обезьяны.
С остальными фактами, окружающими теорию эволюции, путаницы не меньше. Не все знают, к примеру, что идею естественного отбора (а это одно из ключевых понятий дарвинизма) одновременно с Дарвином описал другой ученый — натуралист Альфред Уоллес.
— Уоллес прислал Дарвину статью о естественном отборе, когда тот еще только работал над своей книгой,— рассказывает исследователь биографии знаменитого ученого Татьяна Волобуева.— И Дарвин действительно упомянул его статью в своем докладе по итогам работы. Однако в «Происхождении видов» об Уоллесе уже ничего не сказано, что, конечно, выглядит неоднозначно: все-таки Уоллес имел такие же права на эту идею, как и Дарвин.
Еще один популярный миф связан с взаимоотношениями Дарвина с Богом и религией. Как напоминает Татьяна Волобуева, знаменитый ученый постепенно уходил от Бога — сначала сделался деистом (то есть верил, что Бог есть, но что он не вмешивается в дела людей), а в конце жизни и вовсе признал себя агностиком, считающим, что мир непознаваем. Так вот о мифах: в начале XX века упорно ходили слухи, будто Дарвин на смертном одре вновь поверил в Бога. Это утверждала, в частности, некая леди Хоуп, которая якобы встречалась с ученым незадолго до его кончины. Стоит ли говорить, что семья Дарвина это решительно опровергла. Парадокс в том, что спустя век, в 2009 году, совместимость дарвинизма с христианством признал Ватикан...
И все же, насколько наши нынешние взгляды на эволюцию отличаются от дарвиновских?
— Дарвин многое предвосхитил и описал удивительно точно, пусть и со скидкой на свое время,— говорит палеонтолог, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Журавлев.— Например, в первом издании «Происхождения видов» он пришел к выводу, что Земле 600 млн лет (для сравнения: его современники-физики говорили максимум о 20 млн). По тем временам — настоящая революция! Хотя сегодня мы знаем, что Земля намного старше. Исходя из этой длительной истории, Дарвин считал, что эволюция идет маленькими шажками, и в этом был абсолютно прав. Понадобилось по меньшей мере 4 млрд лет, чтобы бактерии эволюционировали до людей. Однако в некоторых конкретных примерах эволюции Дарвин ошибался. Например, в первом издании «Происхождения видов» он предположил, что медведи могли эволюционировать в китообразных (однажды Дарвин видел, как осенью медведи в озере ловили пастью падающих насекомых), но позднее сам вымарал этот абзац из переизданий.
Конечно,— продолжает ученый,— современная молекулярная биология или генетика добавляют много нового к дарвиновской теории, например то, что есть и другие механизмы эволюции, помимо естественного отбора. Дарвин просто не мог этого знать!
— Такое новое направление в науке, как эпигенетика, показывает, что все, происходящее вокруг, влияет на нас через микробиоту (совокупность всех бактерий в организме.— «О»), наш «второй мозг»,— уточняет Журавлев.— Взаимодействуя с нашим генным комплексом, микробиота позволяет человеку меняться в процессе жизни, адаптироваться к новым условиям и делать это быстрее. Более того, полученные «знания» мы, оказывается, можем передавать нашему потомству. То есть речь, по сути, об ускорении эволюции, что делает ее одновременно и более, и менее дарвиновской.
Еще один и, пожалуй, самый знаменитый постулат, приписываемый дарвинизму: то, что человек произошел от обезьяны. Современная наука, оказывается, уточнила и его.
— Человек не мог произойти от обезьяны прежде всего потому, что мы сами — один из видов обезьян,— говорит Андрей Журавлев.— Наш предок — это гейдельбергский человек (и еще одна-две промежуточные формы между ним и нами), но у него есть свои предки, а у тех — свои, так можно дойти до бактериальных сообществ 4 млрд-летней давности. Или вспомните неандертальцев, они передали нам примерно 3,5 процента своего генома. И какой-то конкретный неандерталец может оказаться предком какого-то конкретного из ныне живущих людей. Так же как и денисовский человек, существовавший одновременно с неандертальцами (обнаружен не так давно в Денисовой пещере на Алтае.— «О»),— родственник древнего населения Юго-Восточной Азии. Речь не о линейной эволюции, а о «сетчатой».
Вообще, как подчеркивают ученые, с которыми говорил «Огонек», любая наука — живой организм, и вопросов в ней всегда больше, чем ответов. Синтетическая теория эволюции не исключение и тоже требует нового переосмысления — данных, получаемых учеными, становится все больше!
— Основные постулаты дарвинизма были уточнены еще в 30-х годах прошлого века, когда была создана синтетическая теория,— говорит заведующий научным отделом Дарвиновского музея Александр Рубцов.— Но сейчас положения этой теории тоже оспариваются и уточняются — со стороны эпигенетики (изучения регуляции активности генов) или, например, «эво-дево».
Остались ли загадки? Эксперты утверждают, что их немало. Александр Рубцов перечисляет: до сих пор много неясного с видообразованием и его механизмами — сколько времени и какие условия нужны, чтобы из одного исходного вида образовалось два новых, какие гены задействованы в этом процессе? Или вот еще один извечный вопрос: могут ли приобретенные признаки передаваться по наследству, и если да, то в какой степени и как именно? Ученые установили, к примеру, что люди, голодавшие в детстве, не только сами живут дольше, но и наделяют более продолжительной жизнью своих детей. Как это происходит? Большой вопрос. А, к примеру, Андрей Журавлев рассказывает, что сейчас с коллегами активно изучает одну из главных загадок прошлого: так называемый Кембрийский взрыв, когда на Земле начали лавинообразно возникать современные виды животных. Ученые установили: это было связано с повышением уровня кислорода в окружающей среде!
Сегодня специалисты пытаются найти ответ и на главную загадку нашей истории: как и где зародилась жизнь на Земле? Вот, к примеру, свежая гипотеза от исследователей из Университетского колледжа Лондона, Великобритания. Если Дарвин писал о «теплом маленьком пруде» как о предполагаемом месте зарождения жизни, то его современные коллеги указывают на другой адрес — подводные гидротермальные источники. И все это — на фоне критики со стороны верующих, которая продолжается столько же лет, сколько существует дарвинизм.
— Думаю, жесткого антагонизма между дарвинизмом и верой в Бога нет,— говорит Александр Рубцов.— Конечно, представлять Бога как седовласого старца на небе сегодня вряд ли уместно. Но возможно, во Вселенной присутствует разумное саморазвивающееся начало, которое и дало начало жизни. Доказать отсутствие или существование Бога научными методами невозможно. Другое дело — креационизм. Напомню, это представления о том, будто Вселенная и мир созданы неизменными 10 тысяч лет назад, так вот они уже опровергнуты. Дарвин впервые, на биологических объектах, показал механизм самоорганизации материи. Позже и во многом под влиянием его идей похожие концепции появились в физике, астрономии, химии, математике. И это можно назвать его вкладом не просто в науку и философию науки, но и вообще в то, как мы понимаем мир.
— Прародина человечества — Африка? Других теорий пока не появилось?
— Уже лет 30 назад информации было достаточно, чтобы неопровержимо доказать, что это так. Единственное, что мы можем сделать,— добавить какие-то детали. Скажем, выяснить, когда произошел первый выход sapiens из Африки. Это дискуссионный вопрос, разброс — от 150 до 50 тысяч лет. Но то, что основной выход произошел порядка 50–55 тысяч лет назад,— неоспоримый факт. Кроме того, общая картина корректируется благодаря усовершенствованию методик датировки, в частности радиоуглеродного метода. И если четверть века назад считалось, что массовый выход из Африки состоялся 35–40 тысяч лет назад, то сейчас — 50–55 тысяч.
Источник: газета «Культура»
— Некоторые исследователи утверждают, что в мире растет процент людей, отрицающих эволюцию. Вы считаете это проблемой?
— По разным странам это будут очень разные показатели. В Западной Европе он, скорее всего, за последние сто лет только падал. В Америке, которая более религиозна, с этим сложнее: там действительно много людей, отрицающих эволюцию. Вы прививки от гриппа делали?
— Да.
— При создании вакцин от гриппа эволюцию приходится учитывать: вирус гриппа каждый год обновляется, то есть вы пользовались практическим приложением теории эволюции.
Источник: Russia Today
— Теории вашего известного предка Чарльза Дарвина стали своего рода манифестом материализма и атеизма, в этом ли была цель его работ?
— Не думаю, что он хотел опровергнуть историю сотворения мира в Книге Бытия. Он был всего лишь ученым, который занимался тем же, чем и все ученые: он исследовал научные данные и приходил к определенным умозаключениям. Иногда эти умозаключения оказывались неожиданными. Сам Дарвин не считал, что вера в эволюцию и вера в Бога взаимоисключаемы: у него были очень широкие взгляды. Если мы посмотрим на некоторые события его жизни, станет ясно, что больше всего его веру поколебали страдания, особенно смерть первой дочери. Мне лично кажется странным, что его теория эволюции стала манифестом атеизма, потому что это значит, что наука и религия не могут существовать вместе. Я знаю многих ученых, которые не согласятся и скажут, что чем больше наука узнает об устройстве нашего мира, тем больше вопросов возникает о том, как все началось.
Источник: Ilsussidiario.net (в переводе информагентств)
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