Точка отбора

160 лет назад вышел знаменитый труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», а фразу про человека, который произошел от обезьяны, заучил весь мир. Как чувствует себя теория эволюции сегодня?

Кирилл Журенков

С Дарвином и его «Происхождением видов путем естественного отбора», вышедшим в ноябре 1859 года, связано множество мифов и анекдотов. Вот популярный: якобы один из друзей ученого, геолог Адам Седжвик, был так раздосадован этой работой, что в письме к Дарвину подписался: «Ваш бывший друг, сейчас потомок обезьяны». Правда в том, что в оригинале фраза звучит несколько иначе: «Сын обезьяны и ваш старый друг». То есть ругаться с Дарвином ученый не собирался даже из-за обезьяны.

С остальными фактами, окружающими теорию эволюции, путаницы не меньше. Не все знают, к примеру, что идею естественного отбора (а это одно из ключевых понятий дарвинизма) одновременно с Дарвином описал другой ученый — натуралист Альфред Уоллес.

— Уоллес прислал Дарвину статью о естественном отборе, когда тот еще только работал над своей книгой,— рассказывает исследователь биографии знаменитого ученого Татьяна Волобуева.— И Дарвин действительно упомянул его статью в своем докладе по итогам работы. Однако в «Происхождении видов» об Уоллесе уже ничего не сказано, что, конечно, выглядит неоднозначно: все-таки Уоллес имел такие же права на эту идею, как и Дарвин.

Еще один популярный миф связан с взаимоотношениями Дарвина с Богом и религией. Как напоминает Татьяна Волобуева, знаменитый ученый постепенно уходил от Бога — сначала сделался деистом (то есть верил, что Бог есть, но что он не вмешивается в дела людей), а в конце жизни и вовсе признал себя агностиком, считающим, что мир непознаваем. Так вот о мифах: в начале XX века упорно ходили слухи, будто Дарвин на смертном одре вновь поверил в Бога. Это утверждала, в частности, некая леди Хоуп, которая якобы встречалась с ученым незадолго до его кончины. Стоит ли говорить, что семья Дарвина это решительно опровергла. Парадокс в том, что спустя век, в 2009 году, совместимость дарвинизма с христианством признал Ватикан...

Ну а что же с научным наследием? За прошедшие годы его, разумеется, уточнили и поправили — на смену дарвинизму пришла сначала синтетическая теория эволюции, а теперь «эво-дево», или эволюционная биология развития. Однако сами принципы, заложенные Дарвином, как говорят ученые, так и остались неизменны.

И все же, насколько наши нынешние взгляды на эволюцию отличаются от дарвиновских?

— Дарвин многое предвосхитил и описал удивительно точно, пусть и со скидкой на свое время,— говорит палеонтолог, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Журавлев.— Например, в первом издании «Происхождения видов» он пришел к выводу, что Земле 600 млн лет (для сравнения: его современники-физики говорили максимум о 20 млн). По тем временам — настоящая революция! Хотя сегодня мы знаем, что Земля намного старше. Исходя из этой длительной истории, Дарвин считал, что эволюция идет маленькими шажками, и в этом был абсолютно прав. Понадобилось по меньшей мере 4 млрд лет, чтобы бактерии эволюционировали до людей. Однако в некоторых конкретных примерах эволюции Дарвин ошибался. Например, в первом издании «Происхождения видов» он предположил, что медведи могли эволюционировать в китообразных (однажды Дарвин видел, как осенью медведи в озере ловили пастью падающих насекомых), но позднее сам вымарал этот абзац из переизданий.

Конечно,— продолжает ученый,— современная молекулярная биология или генетика добавляют много нового к дарвиновской теории, например то, что есть и другие механизмы эволюции, помимо естественного отбора. Дарвин просто не мог этого знать!

— Такое новое направление в науке, как эпигенетика, показывает, что все, происходящее вокруг, влияет на нас через микробиоту (совокупность всех бактерий в организме.— «О»), наш «второй мозг»,— уточняет Журавлев.— Взаимодействуя с нашим генным комплексом, микробиота позволяет человеку меняться в процессе жизни, адаптироваться к новым условиям и делать это быстрее. Более того, полученные «знания» мы, оказывается, можем передавать нашему потомству. То есть речь, по сути, об ускорении эволюции, что делает ее одновременно и более, и менее дарвиновской.

Еще один и, пожалуй, самый знаменитый постулат, приписываемый дарвинизму: то, что человек произошел от обезьяны. Современная наука, оказывается, уточнила и его.

— Человек не мог произойти от обезьяны прежде всего потому, что мы сами — один из видов обезьян,— говорит Андрей Журавлев.— Наш предок — это гейдельбергский человек (и еще одна-две промежуточные формы между ним и нами), но у него есть свои предки, а у тех — свои, так можно дойти до бактериальных сообществ 4 млрд-летней давности. Или вспомните неандертальцев, они передали нам примерно 3,5 процента своего генома. И какой-то конкретный неандерталец может оказаться предком какого-то конкретного из ныне живущих людей. Так же как и денисовский человек, существовавший одновременно с неандертальцами (обнаружен не так давно в Денисовой пещере на Алтае.— «О»),— родственник древнего населения Юго-Восточной Азии. Речь не о линейной эволюции, а о «сетчатой».

Вообще, как подчеркивают ученые, с которыми говорил «Огонек», любая наука — живой организм, и вопросов в ней всегда больше, чем ответов. Синтетическая теория эволюции не исключение и тоже требует нового переосмысления — данных, получаемых учеными, становится все больше!

— Основные постулаты дарвинизма были уточнены еще в 30-х годах прошлого века, когда была создана синтетическая теория,— говорит заведующий научным отделом Дарвиновского музея Александр Рубцов.— Но сейчас положения этой теории тоже оспариваются и уточняются — со стороны эпигенетики (изучения регуляции активности генов) или, например, «эво-дево».

Остались ли загадки? Эксперты утверждают, что их немало. Александр Рубцов перечисляет: до сих пор много неясного с видообразованием и его механизмами — сколько времени и какие условия нужны, чтобы из одного исходного вида образовалось два новых, какие гены задействованы в этом процессе? Или вот еще один извечный вопрос: могут ли приобретенные признаки передаваться по наследству, и если да, то в какой степени и как именно? Ученые установили, к примеру, что люди, голодавшие в детстве, не только сами живут дольше, но и наделяют более продолжительной жизнью своих детей. Как это происходит? Большой вопрос. А, к примеру, Андрей Журавлев рассказывает, что сейчас с коллегами активно изучает одну из главных загадок прошлого: так называемый Кембрийский взрыв, когда на Земле начали лавинообразно возникать современные виды животных. Ученые установили: это было связано с повышением уровня кислорода в окружающей среде!

Сегодня специалисты пытаются найти ответ и на главную загадку нашей истории: как и где зародилась жизнь на Земле? Вот, к примеру, свежая гипотеза от исследователей из Университетского колледжа Лондона, Великобритания. Если Дарвин писал о «теплом маленьком пруде» как о предполагаемом месте зарождения жизни, то его современные коллеги указывают на другой адрес — подводные гидротермальные источники. И все это — на фоне критики со стороны верующих, которая продолжается столько же лет, сколько существует дарвинизм.

— Думаю, жесткого антагонизма между дарвинизмом и верой в Бога нет,— говорит Александр Рубцов.— Конечно, представлять Бога как седовласого старца на небе сегодня вряд ли уместно. Но возможно, во Вселенной присутствует разумное саморазвивающееся начало, которое и дало начало жизни. Доказать отсутствие или существование Бога научными методами невозможно. Другое дело — креационизм. Напомню, это представления о том, будто Вселенная и мир созданы неизменными 10 тысяч лет назад, так вот они уже опровергнуты. Дарвин впервые, на биологических объектах, показал механизм самоорганизации материи. Позже и во многом под влиянием его идей похожие концепции появились в физике, астрономии, химии, математике. И это можно назвать его вкладом не просто в науку и философию науки, но и вообще в то, как мы понимаем мир.

Брифинг

Станислав Дробышевский, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: — Прародина человечества — Африка? Других теорий пока не появилось? — Уже лет 30 назад информации было достаточно, чтобы неопровержимо доказать, что это так. Единственное, что мы можем сделать,— добавить какие-то детали. Скажем, выяснить, когда произошел первый выход sapiens из Африки. Это дискуссионный вопрос, разброс — от 150 до 50 тысяч лет. Но то, что основной выход произошел порядка 50–55 тысяч лет назад,— неоспоримый факт. Кроме того, общая картина корректируется благодаря усовершенствованию методик датировки, в частности радиоуглеродного метода. И если четверть века назад считалось, что массовый выход из Африки состоялся 35–40 тысяч лет назад, то сейчас — 50–55 тысяч. Источник: газета «Культура»

Михаил Никитин, автор книги «Происхождение жизни: от туманности до клетки»: — Некоторые исследователи утверждают, что в мире растет процент людей, отрицающих эволюцию. Вы считаете это проблемой? — По разным странам это будут очень разные показатели. В Западной Европе он, скорее всего, за последние сто лет только падал. В Америке, которая более религиозна, с этим сложнее: там действительно много людей, отрицающих эволюцию. Вы прививки от гриппа делали? — Да. — При создании вакцин от гриппа эволюцию приходится учитывать: вирус гриппа каждый год обновляется, то есть вы пользовались практическим приложением теории эволюции. Источник: Russia Today