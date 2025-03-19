Вагит Алекперов не планирует покупать «М.Видео-Эльдорадо»

Основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не подтвердил информацию о планах купить бизнес компании «М.Видео-Эльдорадо». О том, что ее новыми владельцами стали структуры господина Алекперова, на прошлой неделе сообщалось в Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Никаких планов по вхождению в капитал "М.Видео-Эльдорадо" не было и нет. Эта покупка не представляет для меня интереса»,— сказал бизнесмен (комментарий есть у «Ъ»).

В пресс-службе ЛУКОЙЛа также отрицают заинтересованность структур или кого-либо из менеджеров компании в приобретении «М.Видео-Эльдорадо».

В январе «Ъ» выяснил, что сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. Основным покупателем называли Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ритейлера «Связной». Сумму потенциальной сделки источники «Ъ» оценивали в 300 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО МВМ (основное юрлицо сети «М.Видео» и «Эльдорадо») в 2023 году составила 433 млрд руб. при чистом убытке 7,5 млрд руб. Убытки компания начала демонстрировать с 2022 года. Основным владельцем компании числится ПАО «М.Видео» с 68,94%, остальные 34,06% у ООО «БТ Холдинг». Совладельцы ПАО «М.Видео» скрыты.

Подробности — в материале «Ъ» «Промсвязьбанк включает электронику».