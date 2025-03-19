Авиарейсы из Кемерово в Сочи возобновят с 31 мая

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Кемерово в Сочи с 31 мая 2025 года, сообщает пресс-служба аэропорта Кемерово. Перевозки будут осуществляться на самолетах Airbus A320.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В период с 31 мая по 10 июня запланированы вылеты дважды в неделю — по вторникам и субботам. Самолеты будут отправляться из Кемерово в 08:55 и прибывать в Сочи в 10:35.

С 13 июня по 12 октября частота увеличится до трех рейсов в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. По вторникам вылет назначен на 09:00 с прибытием в 10:30, а по пятницам и воскресеньям — на 09:15 с прибытием в 10:45. Продолжительность перелета составит 5 часов 40 минут.

В летнем сезоне 2025 года в аэропорту Сочи также возобновят полеты по внутренним направлениям: с апреля-мая — в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. Кроме того, ожидается открытие новых маршрутов.

Предстоящий летний сезон станет рекордным по количеству международных рейсов, среди которых наиболее востребованы направления в Турцию, Египет, Армению и Грузию. В Турцию планируется до семи рейсов в день, в Ереван — до пяти, в Тбилиси — десять в неделю.

Мария Удовик