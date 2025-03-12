В 2025 году объем международных перевозок в аэропорту Сочи вырастет на 28%

В летний сезон 2025 года объем международных перевозок в аэропорту Сочи увеличится на 28%. Пассажиры смогут воспользоваться рейсами по 84 направлениям, из которых 57 — внутрироссийские и 27 — международные. Об этом рассказал заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов в ходе встречи с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Этим летом из аэропорта Сочи будут выполнять рейсы 32 авиакомпании, в том числе 20 российских и 12 иностранных перевозчиков. Ожидается значительный рост международного пассажиропотока, особенно по направлениям в Турцию, Армению и Грузию. В Турцию будет выполняться до семи-восьми рейсов в день, в Ереван — до пяти рейсов, а в Тбилиси — 10 рейсов в неделю, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Особый акцент сделан на развитии въездного туризма и ближневосточных направлений.

Авиакомпания FlyDubai, начавшая полеты в прошлом году, в этом летнем сезоне будет выполнять ежедневные рейсы в Дубай. С 29 мая стартуют полеты авиакомпании Etihad по маршруту Абу-Даби — Сочи (трижды в неделю). С 26–27 июня в расписании появятся рейсы Air Arabia (Шарджа — Сочи, ежедневно) и Jazeera Airways (Кувейт — Сочи, дважды в неделю).

Эти направления ориентированы в первую очередь на туристов из стран Персидского залива, где летом температура может достигать +50...+60 градусов. Путешественников привлекают природа, горные курорты Красной Поляны, активные развлечения, медицина и высокий уровень сервиса в отелях и ресторанах региона, уточнил Александр Никонов.

Внутренние перевозки также останутся на высоком уровне. На Москву, традиционно являющуюся ключевым направлением, летом будет выполняться до 40 рейсов в день от девяти авиакомпаний. Ожидается, что развитие маршрутной сети поможет привлечь еще больше пассажиров и укрепит статус Сочи как крупнейшего авиационного узла юга России.

Андрей Куценко, Мария Удовик