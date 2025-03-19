Экспорт лесоматериалов из Удмуртии в Китай вырос почти в 7 раз с начала года

38 тыс. куб. м лесоматериалов вывезли из Удмуртии в Китай с начала года, что в 6,9 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Экспортируемая продукция включила в себя 28,1 тыс. куб. м березы и 9,9 тыс. куб. м пиломатериалов лиственных и хвойных пород. 13 марта специалисты управления провели контрольную отправку 11 партий круглых лесоматериалов из березы в количестве 484 куб. м.

В ходе досмотра были отобраны образцы для лабораторного анализа, результаты которого подтвердили отсутствие карантинных объектов. В связи с этим собственнику продукции выданы 11 фитосанитарных сертификатов, разрешающих экспорт.

Напомним, с начала года Удмуртия экспортировала 435 т льняного масла в Китай.