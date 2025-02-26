Удмуртия экспортировала 435 тонн льняного масла в Китай с начала года

С начала года Удмуртия экспортировала 435 т льняного масла в Китай. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, в аналогичным период 2024 года экспорт данной продукции не осуществлялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

19 февраля специалисты управления провели контроль отправки почти 109 т льняного масла. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, и собственнику продукции выдали пять фитосанитарных сертификатов.

Напомним, с начала 2025 года Удмуртия вывезла 1,2 тыс. т молочной продукции в Китай, Египет и Узбекистан.