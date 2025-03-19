В результате обстрела Горловки пострадали 11 человек

В результате артиллерийского обстрела Горловки ВСУ пострадали 11 мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько. Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В управлении администрации главы и правительства ДНР заявили, что с утра ВСУ за 15 минут выпустили по Горловке 10 кассетных снарядов.

По словам господина Приходько, был нанесен удар кассетными боеприпасами по по жилому массиву «Строитель», также из-за обстрела была повреждена «Газель». «Фиксируются повреждения гражданской инфраструктуры и домостроений»,— написал мэр Горловки в Telegram.

По данным властей ДНР, в 7:45 по мск по населенному пункту Дылеевка в Горловке выпустили 4 снаряда калибром 155 мм. В 7:50 атаке подверглась Катериновка — по ней выпустили три снаряда, в 8:00 — еще три.

13 марта в результате обстрелов ВСУ были повреждены семь жилых домостроений в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. При детонации двух взрывных устройств погиб один мужчина, еще один получил ранения, сообщал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.