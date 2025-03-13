Мирный житель погиб в ДНР при детонации взрывного устройства

В Донецкой народной республике (ДНР) погиб один человек и еще один пострадал, сообщил глава региона Денис Пушилин. В селе Никольском Волновахского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1975 года рождения. В Иловайске при детонации взрывного устройства пострадал юноша 2007 года рождения. Ему оказывается медицинская помощь.

«Повреждения получили семь жилых домостроений в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА»,— сказано в сообщении Дениса Пушилина в Telegram.

За минувшие сутки, 12 марта, ВСУ 11 раз обстреляли Горловку в ДНР. Всего в регионе пострадали два мирных жителя. Отмечается, что при атаках было выпущено 47 боеприпасов. По данным главы ДНР, в Центрально-Городском районе Горловки поврежден дом, в Калининском районе города — линия электропередачи.