США могут отказаться от должности главкома НАТО в Европе

Администрация США рассматривает возможность отказаться от должности верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, сообщает NBC со ссылкой на источники и брифинг Пентагона. Упомянутый пост на протяжении почти 75 лет занимал генерал из США.

По данным канала, Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США. Один из обсуждаемых вариантов — отказ США от роли верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (среди военных обозначается аббревиатурой SACEUR). Генерал, который сейчас занимает этот пост, а также является главой Европейского командования США, курировал в том числе поддержку Украины в ее конфликте против России. Неясно, сколько времени может занять такая реорганизация, также в процесс может вмешаться Конгресс.

Утверждается, что в общей сложности могут быть объединены пять из 11 боевых командований вооруженных сил США. В частности, рассматривается объединение Европейского и Африканского командований США в один штаб в германском Штутгарте, а также закрытие Южного командования и его слияние с Северным. Реализации этих предложений поможет сэкономить до $270 млн, что эквивалентно 0,03% годового бюджета Пентагона.

Отказ от SACEUR станет «серьезным символическим изменением баланса сил в НАТО», отмечает NBC. Канал также сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия страны в альянсе.

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