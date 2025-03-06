NBC: Трамп может отказаться от защиты некоторых партнеров по НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия страны в НАТО, пишет NBC News со ссылкой на американских чиновников. В частности, допускается вариант, при котором США могут не защищать страну-партнера в случае нападения (как предусматривает пятая статья Североатлантического альянса), если она не выполняет требования по расходам на оборону.

Как рассказали собеседники NBC News, Дональд Трамп обсудил с помощниками возможность «отдать предпочтение тем членам альянса», чьи траты на оборону соответствуют целевому показателю (сейчас он составляет 2%). На основе этого критерия, пишет NBC, Вашингтон может выбирать, c кем из союзников проводить военные учения.

Собеседники телеканала уточнили, что США уже предупредили союзников о возможном сокращении своего присутствия в Европе. Среди прочего обсуждается вариант размещения американских войск в странах, увеличивших свои расходы на оборону. В Совете нацбезопасности Белого дома NBC на вопрос об этих планах ответили: «Президент Трамп привержен обязательствам в НАТО, в том числе по пятой статье альянса».

Планка в 2% ВВП для членов НАТО была установлена в сентябре 2014 года, а на достижение этого показателя давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 23 страны из 32. Не смогли нарастить расходы до необходимого уровня Хорватия, Португалия, Италия, Канада, Бельгия, Словения, Люксембург, Испания. Большинство стран поддержали повышение целевого уровня до 3% ВПП, но некоторые из них сочли невозможным призыв Дональда Трампа нарастить расходы до 5% в ближайшей перспективе.

Об «эре вооружения» Европы — в материале «Ъ» «Европа сжимает кулаки».

Лусине Баласян