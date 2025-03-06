В Ладожском парке впервые за 30 лет смонтировали систему наружного освещения

На территории Ладожского парка в Красногвардейском районе Петербурга завершено строительство системы наружного освещения. Энергетики установили там 165 светильников на 160 опорах, проложили более 4 км кабельной линии, смонтировали 411 м воздушной линии электропередачи, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

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В комитете Смольного отметили, что территория между проспектами Передовиков, Косыгина и рекой Охта получила освещение впервые за 30 с лишним лет — парк на этом месте был создан еще в 1994 году. Работы в Ладожском парке проводились по заказу СПб ГКУ «Управление заказчика».

Помимо Ладожского парка, в 2025 году в Красногвардейском районе также планируется смонтировать систему освещения в Саду Нева, на Сосновом проспекте и на внутриквартальной территории у домов 65, 67, 71, 79, 95 по Магнитогорской улице. Кроме того, намечена реконструкция освещения на территории квартала 15А Большой Охты, вдоль Ириновского проспекта, Ильинской слободы и завершение работ на территории Малоохтинского парка со стороны лицея №533, уточнили в комитете по энергетике.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сквер имени Эйлера на 10-й линии В. О. приведут в порядок до конца 2025 года в рамках федеральной программы «Формирование городской среды». На состояние зеленой зоны пожаловались местные жители, которые подчеркнули, что элементы благоустройства устарели, а ограждения в сквере повреждены.

Андрей Цедрик