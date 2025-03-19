Al Jazeera: при ударе Израиля по Газе погибли 14 человек

Число жертв новых ударов израильской армии по сектору Газа выросло до 14, сообщил телеканал Al Jazeera. Несколько десятков палестинцев пострадали.

По данным Al Jazeera, рано утром Израиль нанес серию ударов по Рафаху и Хан-Юнису на юге анклава. Также в результате обстрела разрушен жилой дом в городе Газа. Среди его жителей есть погибшие и раненые. По общим оценкам палестинского Минздрава, с начала нового витка эскалации конфликта в секторе Газа погибли свыше 400 мирных граждан, более 500 получили ранения.

В ночь на 18 марта, после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас», Израиль возобновил военные действия в палестинском анклаве. В качестве цели ударов израильские власти определили командиров «Хамаса». В ООН назвали авиаудары Израиля недопустимыми.

Подробности — в материале «Ъ» «”Хамасу” не дают залечить раны».