В США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США обнародовал свидетельства о гибели 35-го американского президента Джона Кеннеди. Также рассекречены документы, связанные с убийствами брата господина Кеннеди Роберта и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга.

В деле Джона Кеннеди содержится более 6 млн страниц со звукозаписями, фотографиями, кинофильмами и другими предметами. Теперь большая часть документального сборника есть в открытом доступе для читателей, оставшаяся — будет опубликована позднее. Некоторые данные еще требуют оцифровки, указано на сайте архива.

Обнародование документов вызвано исполнительным указом нынешнего главы Белого дома. Дональд Трамп подписал его 23 января 2025 года.

В феврале член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о начале работы по публикации федеральных документов. Кроме убийства Джона Кеннеди профильная комиссия планировала обнародовать сведения и о теракте 11 сентября 2001 года. Госпожа Луна отметила, что власти «десятилетиями скрывали информацию» и «пришло время дать американцам ответы, которых они заслуживают».