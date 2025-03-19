На месте гибели горняков «Пионера» в Приамурье открыт мемориал

В годовщину катастрофы на руднике «Пионер» (принадлежит АО компании «Покровский рудник») в Зейском районе Амурской области открыт монумент в память о погибших, сообщили «Ъ» в компании. На церемонии открытия присутствовали родственники горняков, прибывшие из разных регионов страны, а также работники рудника и сотрудники подрядной организации, коллеги погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония открытия памятника шахтерам, погибшим на руднике «Пионер» 18 марта 2024 года Фото: АО «Покровский рудник» Церемония открытия памятника шахтерам, погибшим на руднике «Пионер» 18 марта 2024 года Фото: АО «Покровский рудник» Следующая фотография 1 / 2 Церемония открытия памятника шахтерам, погибшим на руднике «Пионер» 18 марта 2024 года Фото: АО «Покровский рудник» Церемония открытия памятника шахтерам, погибшим на руднике «Пионер» 18 марта 2024 года Фото: АО «Покровский рудник»

Памятник представляет собой бетонную каску высотой 2,6 м с шахтерским фонарем, устремленным в небо. С другого ракурса монумент напоминает вход в шахту. Авторы памятника — амурский скульптор Александр Кантемиров и художник Николай Рыбак. Эскиз монумента выбирали при участии родственников жертв.

Как сообщал «Ъ», катастрофа на руднике «Пионер» произошла вечером 18 марта 2024 года. В шахту глубиной 295 м, где в это время находились 13 рабочих, обрушилась порода. Выработки, где могли находиться горняки, заполнились горной массой и водой. Найти под землей не удалось никого, людей посчитали погибшими. Причиной обвала признали близость водоема. В суды региона поступили уголовные дела в отношении руководителей предприятия и проверявших его чиновников Ростехнадзора.

АО «Покровский рудник» взяло на себя обязательства по поддержке родственников погибших. Все 52 человека еще до признания пострадавшими получили материальную поддержку. Дети оставшихся в шахте ежемесячно получают выплаты в размере среднемесячного заработка погибшего родителя до достижения совершеннолетия.

Анна Яшина, Благовещенск