ЗАЭС рассчитывает на соблюдение Киевом моратория на удары по энергообъектам

Коллектив Запорожской АЭС (ЗАЭС) надеется, что Украина будет соблюдать 30-дневное прекращение ударов по энергетике, сообщила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина. Она напомнила, что в прошлый раз, во время ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), режим «тишины» со стороны Киева был нарушен.

«Договоренности не бить по энергетической инфраструктуре внушают осторожный оптимизм»,— отметила госпожа Яшина в беседе с ТАСС. По ее словам, жители Энергодара и сама Запорожская АЭС не должны становиться объектами атак ВСУ.

В понедельник, 17 марта, глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал напряженной ситуацию на ЗАЭС из-за ударов украинской армии. Риски «военных инцидентов» остаются, а технологических сведены к минимуму, уточнил он. На прошлой неделе в МАГАТЭ сочли очевидной нестабильность ядерной безопасности на ЗАЭС.

Накануне, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею об отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Также он дал соответствующую команду военным. При этом для полной остановки военных действий Москва выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».