Захарова назвала переговоры РФ и США «хоккейной шайбой»

Прошедший телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — это «хоккейная шайба», сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эта шайба сейчас «в игре».

«Евросоюз талдычил про то, что "мяч на стороне Москвы". Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре»,— написала в Telegram-канале госпожа Захарова. После переговоров делегаций Киева и Вашингтона в саудовской Джидде 11 марта госсекретарь США Макро Рубио заявил, что «мяч теперь на стороне России».

Вслед за ним эту фразу стали использовать многие европейские лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во вторник, 18 марта, состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор лидеров России и США. В ходе беседы Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам и дал соответствующую команду военным. При этом для полной остановки военных действий Москва выдвинула несколько условий — в том числе полное прекращение военной помощи Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».