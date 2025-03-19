Производство мороженого в 2025 году может установить рекорд

Производство мороженого в России в 2025 году может увеличиться на 8–9%, достигнув рекордных 650 тыс. т. Рост стимулируется повышением спроса в рознице и общепите, связанным с увеличением доходов населения. Однако снижение рентабельности производства с 20% до 15% может стать сдерживающим фактором, сообщают эксперты.

По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в 2024 году производство мороженого выросло на 14,5%, до 600 тыс. т. За январь 2025 года объемы уже увеличились на 8,3%, до 27,8 тыс. т. Артем Белов, глава «Союзмолока», прогнозирует дальнейший рост, но отмечает, что темпы могут быть ниже, чем в прошлом году.

Основным драйвером роста остается повышение спроса. Согласно данным «Нильсен», розничные продажи мороженого за последние 12 месяцев выросли на 5,9% в натуральном выражении и на 19,4% в денежном. Наиболее популярными видами стали вафельный стаканчик (34,4% продаж), мороженое на палочке (33,9%) и рожок (15,1%). В сети «Пятерочка» зафиксировали рост продаж мороженого на 9% в 2024 году, что сделало категорию одной из самых быстрорастущих.

Подробнее об этом — в материале «Пломбированный рост».