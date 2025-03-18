Парламент Венгрии поддержал законопроект о запрете гей-парадов

Парламент Венгрии принял законопроект, который запрещает парады ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Поправки поддержали 136 депутатов, 27 выступили против них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Венгерская оппозиция попыталась сорвать голосование. Депутаты от партии «Моментум» зажгли файеры в зале заседаний, старались заглушить криками речь председателя, а потом и вовсе покинули зал, который заволокло дымом, пишет ТАСС. Дебаты по законопроекту в парламенте продолжались несколько часов. Оппозиция, включая социалистов и «Демократическую коалицию», расценила запрет как наступление на гражданские права и свободы.

Представители венгерского ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) назвали закон антидемократическим и фашистским, передает Telex. Решение парламента вызвало протесты в Будапеште — протестующие собрались на площади Лайоша Кошута, а потом направились к мосту Маргит, который проходит через Дунай. Полиция не пустила активистов на мост, сообщает венгерский интернет-портал. На митинге выступили либеральные политики с поддержкой протестующих.

Принятые поправки разрешают полиции использовать средства распознавания лиц для идентификации нарушителей, а также предусматривают штраф на сумму до €500 как для организаторов, так и для участников гей-парадов. Документ был подготовлен фракцией правящей партии «Фидес».

Подробнее о борьбе Венгрии с гомосексуализмом — в материале «Ъ».