В парламент Венгрии внесли законопроект о запрете гей-парадов

В парламент Венгрии в понедельник внесли законопроект, запрещающий проведение в стране публичных парадов ЛГБТ-сообщества (в России признано экстремистским и запрещено). Документ опубликован на сайте законодательного органа. В документе утверждается, что законопроект направлен на защиту интересов детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздушный шар с ЛГБТ-символикой (ЛГБТ-сообщество в России признано экстремистским и запрещено)

Фото: Marton Monus / Reuters Воздушный шар с ЛГБТ-символикой (ЛГБТ-сообщество в России признано экстремистским и запрещено)

Фото: Marton Monus / Reuters

Документ, опубликованный на сайте законодательного органа, «вносит поправки в закон, регулирующий право на собрания». Он разрешает полиции использовать средства распознавания лиц для идентификации нарушителей и предусматривает штраф на сумму до 500 евро за нарушение этого правила. Документ был подготовлен фракцией правящей партии «Фидес», которая имеет большинство мест в парламенте.

В конце февраля премьер страны Виктор Орбан заявил, что в Венгрии больше не будут проводить гей-парады. ««Гендерная лихорадка пока не захлестнула нас, хотя мы и испытываем огромное давление со стороны западного мира... В Венгрии мы это пресекаем»,— сказал он.

В 2021 году в Венгрии был принят закон, который запрещает «пропаганду» ЛГБТК+ (в России признано экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних. Закон ограничивает доступ детей к книгам, фильмам и культурным продуктам, которые «пропагандируют или демонстрируют отклонения от гендерной идентичности, полученной при рождении, смену пола или гомосексуальность». Закон был принят, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных организаций и Европейского союза.

Подробнее о борьбе Венгрии с гомосексуализмом — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая