Правительство предложило 30 мер по борьбе с телефонным мошенничеством

Правительство России одобрило на заседании антимошеннический законопроект, в котором содержится около 30 мер. Проект скоро будет внесен на рассмотрение в Госдуму, передает «Интерфакс» сообщение аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В первую очередь предлагается создать информационную антифрод-платформу, на которой будут храниться образцы голосов тех, «кто использует доверие граждан в корыстных целях», говорил ранее премьер-министр Мишустин. Также банкам, госслужбам и операторам связи запретят пользоваться иностранными мессенджерами для общения с клиентами.

Кроме прочего, законопроектом предлагается ввести следующие изменения:

дать возможность гражданам отказаться от рекламных обзвонов и сообщений; запрет, в том числе на входящие международные звонки, граждане смогут устанавливать самостоятельно;

ввести биометрическую идентификацию при оформлении микрозаймов или получении выписок из бюро кредитных историй;

ввести функцию автоматического удаления старого номера телефона из «Госуслуг» и мобильных банковских приложений в случае прекращения договора с оператором связи;

звонки от организаций и вызовы с международных номеров будут маркироваться: на экране будет сразу написано, кто именно звонит — банк или сотовый оператор.

Пакет поправок поручил подготовить президент Владимир Путин. Меры разработало Минцифры.

Подробности об антифрод-платформе — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».