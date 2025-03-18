Девелоперы жилья стали чаще выбирать внутреннее управление

Крупные застройщики жилой недвижимости все чаще предпочитают создавать собственные управляющие компании (УК), а не передавать эти функции на аутсорс, рассказала директор отдела управления эксплуатацией объектов недвижимости CORE.XP Наталья Афанасова. По ее данным, на текущий момент доля управляющих компаний от застройщика на рынке достигает 45%.

«Собственники и девелоперы хотят контролировать свой бренд и портфель, потому что объекты строятся с определенными стандартами. Поддерживать эти стандарты могут управляющие компании, которые заточены под идеологию данного девелопера. Вторая задача связана с оптимизацией расходов и удержанием ставки эксплуатации на определенном уровне»,— рассказала госпожа Афанасова на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Эксперт отметила, что внутренние управляющие компании со временем «теряют насмотренность и экспертизу», а самостоятельная организация УК может потребовать дополнительных ресурсов. Остается риск того, что застройщик будет действовать, исходя из собственных интересов, а не из интересов жильцов.

Схожий тренд наблюдается и в торговой недвижимости, отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Крупные ТЦ создают свои УК, не желая переплачивать за аутсорс. Внешнюю управляющую компанию девелопер выбирает, когда необходима «экономия на масштабе»: не всегда есть смысл создавать свою инхаус-службу для одного торгового центра.

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