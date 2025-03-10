Стране расширяют жилплощадь

Опыт Москвы и Подмосковья, где власти ограничили проектирование малогабаритного жилья в новостройках, может распространиться по всей стране. Минстрой рекомендовал властям других регионов согласовывать проекты с площадью квартир-студий от 28 кв. м. В министерстве подчеркивают, что выполнение этого условия остается на усмотрение региональных властей. Однако эксперты не исключают, что чиновники ряда субъектов федерации прислушаются к рекомендациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минимальный размер новых квартир по всей России пока будет регулироваться мягко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Минимальный размер новых квартир по всей России пока будет регулироваться мягко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом, где Минстрой РФ рекомендует властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать новые проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 кв. м, однокомнатных квартир — от 36 кв. м, двухкомнатных — от 49 кв. м, трехкомнатных — от 66 кв. м. По сути, это калька стандартов, которые действуют в Москве с августа 2024 года, а в Подмосковье — с января 2025-го. В столице и области власти теперь не согласовывают проекты, где предусмотрены студии площадью меньше 28 кв. м.

В Минстрое сообщили “Ъ”, что документ носит рекомендательный характер и сейчас со стороны министерства не планируется вводить ограничения по площади строительства жилья.

Впрочем, учитывая опыт Москвы, можно прогнозировать, что рекомендации могут превратиться в закрепленные нормы, не исключает управляющий партнер девелоперской группы «Основа» Олег Колченко. Акционер ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян прогнозирует, что 30–50% регионов в той или иной степени последуют рекомендациям Минстроя по минимальной площади квартир в течение 2025–2027 годов. Этому также способствует прошлогодний указ президента страны о повышении обеспеченности жильем до 33 кв. м на человека к 2030 году и до 38 кв. м к 2036-му, поясняет он.

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На российском рынке новостроек представлено немалое количество жилья, которое не вписывается в рекомендуемые нормы. По данным Аналитического центра «Дом.РФ», сейчас в строящихся домах по всей стране представлено 255 тыс. лотов площадью до 28 кв. м, 597 тыс. однокомнатных квартир площадью до 36 кв. м, 206 тыс. двухкомнатных квартир до 49 кв. м и 82 тыс. трехкомнатных квартир до 66 кв. м (подробнее — см. инфографику). В целом по стране сейчас площадь у почти половины строящихся квартир меньше рекомендуемой Минстроем нормы, уточнили аналитики компании.

Больше всего малогабаритного жилья площадью до 28 кв. м строится в Ленинградской области, где на долю таких лотов приходится 23% общего объема, Санкт-Петербурге (22%), Екатеринбурге (15%) и Краснодаре (13%), уточняет Станислав Сагирян.

В то же время, по словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, наименее зависимы от небольших квартир города Сибири и Поволжья, где ценовая политика застройщиков и уровень доходов населения позволяют приобретать вполне просторные квартиры. В регионах этих федеральных округов нет особого дефицита участков под застройку, из-за чего себестоимость строительства ниже, поясняет эксперт.

Увеличение минимальных площадей квартир закроет возможность приобретать новое жилье для широкого круга потенциальных покупателей, ориентирующихся на относительно доступную стоимость лота, считает Олег Колченко. Это коснется молодых семей, студентов и инвесторов, сдающих небольшие квартиры в аренду, добавляет директор департамента жилой недвижимости консалтинговой компании Ricci Екатерина Ломтева.

Дополнительное давление на спрос сократит обороты застройщиков, предупреждает основатель аналитического сервиса bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Если рекомендации по минимальной площади строящегося жилья станут обязательными нормами, то это увеличит расходы застройщиков, в частности, на перепроектирование и приведет к росту средней цены лота, ожидает Станислав Сагирян. Впоследствии речь пойдет о снижении выручки от продажи высокомаржинальных лотов, каковыми являются квартиры с небольшими площадями, заключает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Дарья Андрианова, Наталия Мирошниченко