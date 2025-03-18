Путин сообщил Трампу, что Россия и Украина проведут обмен пленными 19 марта
В среду, 19 марта, Россия и Украина обменяются пленными по формуле «175 на 175». Об этом президент России Владимир Путин сообщил главе Белого дома Дональду Трампу во время телефонного разговора.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненных украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях»,— сообщил Кремль.
Последний раз обмен военнопленными состоялся 5 февраля: из украинского плена вернулись 150 военных, столько же было передано Украине. Передача пленных прошла при посредничестве ОАЭ.