Путин сообщил Трампу, что Россия и Украина проведут обмен пленными 19 марта

В среду, 19 марта, Россия и Украина обменяются пленными по формуле «175 на 175». Об этом президент России Владимир Путин сообщил главе Белого дома Дональду Трампу во время телефонного разговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненных украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях»,— сообщил Кремль.

Последний раз обмен военнопленными состоялся 5 февраля: из украинского плена вернулись 150 военных, столько же было передано Украине. Передача пленных прошла при посредничестве ОАЭ.

Лусине Баласян