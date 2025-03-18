Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию
Россия и Соединенные Штаты создадут экспертные группы по украинскому урегулированию. Об этом договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Лидеры также условились начать переговоры по инициативе о безопасности судоходства в акватории Черного моря.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы»,— говорится в сообщении Кремля.
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