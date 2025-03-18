Трамп согласился с идеей Путина организовать хоккейные матчи между РФ и США

Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать матчи между российскими и американскими хоккеистами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора глав государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Речь идет об игроках, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

5 марта заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «РИА Новости», что в нынешних условиях не ожидает проведения матчей сборной США с участием игроков НХЛ против команды России.

Первое в истории противостояние на льду НХЛ и КХЛ состоялось в 2008 году в Берне между «Нью-Йорк Рейнджерс» и магнитогорским «Металлургом». В 2010 году в Санкт-Петербурге состоялся матч между российским СКА и американским Carolina Hurricanes.

В конце февраля 2022 года хоккейные сборные России и Белоруссии отстранили от международных соревнований на неопределенный срок из-за конфликта на Украине. В 2024-м Международная федерация хоккея на льду продлила отстранение сборных двух стран на сезон-2024/25.