Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года составил рекордные $244,8 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем в 2024-м увеличился до рекордных $244,81 млрд, это на 1,9% больше по сравнению год к году. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР и подсчетов «РИА Новости».

Китай за отчетный период нарастил экспорт в Россию на 4,1%, значение составило почти $115,5 млрд. Показатель китайского импорта из РФ сохранился на уровне прошлого года — $129,32 млрд.

В декабре 2024 года товарооборот между Москвой и Пекином достиг $21,97 млрд. Россия поставила Китаю товаров на $10,67 млрд, в свою очередь, Китай экспортировал на $11,3 млрд.

Ранее стало известно, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию с января по ноябрь 2024 года вырос на 28,6% и составил $13,8 млрд.