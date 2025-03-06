Отстающие доучатся в колледжах

Эксперимент по отмене половины экзаменов для девятиклассников, поступающих в колледжи, будет расширен с 5 до 12 регионов. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, пилотный проект стартует летом. Участвующие в нем регионы установят минимальный проходной балл по результатам четырех ОГЭ для поступающих в десятые классы. Тем, кто не пройдет индивидуальный отбор, депутаты пообещали некий «приоритет» при поступлении на бюджет в колледжи своего региона, но в чем он конкретно заключается, пока не ясно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому уже нынешним летом (в приемную кампанию 2025 года) девятиклассникам в 12 российских регионах в рамках пилотного проекта будет достаточно сдать два ОГЭ — по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, если они собираются уйти в колледж. Те, кто собирается учиться в десятом классе, будут сдавать экзамены по старым правилам.

Законопроект о проведении эксперимента внесла группа депутатов во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). 12 февраля документ прошел первое чтение. Изначально предполагалось, что изменения коснутся школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей, но ко второму чтению, как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «по просьбе самих регионов» инициативу расширили еще на семь субъектов: Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.

Участвующие в «пилоте» регионы определят минимальные баллы ОГЭ (сейчас такого права у них нет), необходимые для поступления в старшую школу, и установят, какие именно экзамены по выбору нужно будет сдать в зависимости от профиля класса. Также депутаты прописали возможность региональных властей резервировать часть бюджетных мест в колледжах для выпускников местных школ и проводить для них отдельный конкурс.

Напомним, в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении некоторые депутаты были недовольны «ограничением права на получение полноценного среднего образования» из-за вводимого индивидуального отбора. Противников инициативы также возмутили льготы для поступающих из своего же региона. Ко второму чтению глава думского комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР) обещала доработать законопроект, но нормы, на которые жаловались депутаты, из текста не исчезли. Появилось и новое предложение: девятиклассники, не набравшие достаточного количества баллов для поступления в старшую школу, получат «преимущественное право приема» на бюджет в колледжи своего региона. Перед кем именно у них будет преимущество, депутаты не уточнили. Госпожа Белых заверила, что право на получение среднего образование сохранится, так как у выпускников девятых классов «появится больше возможностей поступить в колледжи», где также изучается общеобразовательная программа.

Руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова отмечает, что законопроект «подкрепляет право школ на индивидуальный отбор», защищая их от претензий со стороны родителей. При этом, обращает внимание она, непонятно, в чем же конкретно будет заключаться «преимущество» школьников, не набравших нужного количества баллов на экзамене. «Вероятно, имеется в виду приоритет перед учениками, приехавшими из других регионов,— предполагает госпожа Лактионова.— Но, учитывая возраст таких учеников (15–16 лет), поступление в колледж в другом регионе скорее исключение, поэтому такой приоритет имеет лишь формальный характер». Гендиректор консалтинговой компании O2Consulting Филипп Данько также говорит о том, что «наиболее вероятная трактовка — приоритет перед поступающими из других субъектов».

Необходимость поступать в колледжи, если не прошел отбор в десятый класс, может повлиять в целом на «образовательный ландшафт», считает замдиректора по средним и старшим классам школы «Новый взгляд» Михаил Лебедев. «Часть детей уйдет либо на семейное обучение, либо в частные или онлайн-школы, поскольку многие после девятого класса еще не готовы определиться со своей будущей специальностью»,— предполагает эксперт. Он уверен, что совместно с принятием таких поправок нужно усиливать профориентационные программы, иначе большинство детей будет идти «туда, куда есть возможность поступить, без особого осознания, зачем это им надо и что они смогут получить в будущем».

В третьем чтении законопроект планируется принять 18 марта.

Полина Ячменникова