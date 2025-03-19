Познакомьтесь, миллионы

Месячная аудитория сервисов для знакомств среди категории старше 18 лет достигла в феврале 8 млн человек, подсчитали в Mediascope Cross Web. При этом, как утверждает холдинг VK, только на «VK Знакомства» и «ОК Знакомства», которые не попадают в расчеты Mediascope, приходится 5,4 млн человек. Участники рынка отмечают, что в показателях VK могут учитываться пользователи, перешедшие в мини-приложение в «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Mediascope Cross Web (вся Россия, 18+, Desktop & Mobile) о времяпровождении пользователей на ресурсах для знакомств в феврале. Из них следует, что совокупная месячная аудитория (MAU) всех дейтинг-сервисов в России за период достигла 8 млн пользователей (динамику в Mediascope не предоставили). Так, у сервиса «Друг вокруг» показатель в феврале составил 1,9 млн пользователей, у Mamba — 1,5 млн, у Tabor — 1,4 млн.

MAU «Фотостраны» в феврале было на уровне 1,1 млн человек, Loveplanet — 741 тыс. Ниже показатели у Nekto ME (659,9 тыс.) и Beboo (659,5 тыс.), сервиса «Мята» (503 тыс.) и Nataliedate (477 тыс.). У «Mail.ru Знакомств» в месяц аудитория достигла 464 тыс. пользователей, примерно столько же у Teamo (427 тыс.), еще меньше у Love (389 тыс.), In-galaxy (302 тыс.) и Twinby (256 тыс.). Представитель Mediascope уточнил, что в топ приложений не попали «VK Знакомства»: «Нет технической возможности выделить аудиторию одного сервиса из мультисервисного мобильного приложения VK».

В самом VK сообщили, что ежемесячное число уникальных пользователей «VK Знакомств» и «ОК Знакомств» достигло 5,4 млн человек. У первого сервиса год к году показатель MAU вырос на 42%, до 4,4 млн пользователей. «ОК Знакомства» полноценно запустились лишь в январе этого года (см. “Ъ” от 22 января), но месячная аудитория приложения уже превысила 1 млн пользователей, заверил представитель холдинга.

«Среди причин роста аудитории "VK Знакомств" — улучшение алгоритмов рекомендаций, продуктовые изменения, запуск новых функций»,— считают в компании. «ОК Знакомства» заинтересовали аудиторию, «для которой близки традиционные ценности и привычны традиционные механики знакомств в интернете (параметрический поиск)», говорит представитель VK.

Гендиректор сервиса Mamba Андрей Бронецкий не согласен с оценкой Mediascope. По его данным, MAU приложения компании на февраль составило 2,2 млн: «После ухода Tinder наши показатели стабильны, они подросли и не меняются (доступ к платным услугам зарубежного сервиса был ограничен в апреле 2022 года, год спустя компания заявила, что покинет РФ до 30 июня.— “Ъ”)».

У Twinby месячная аудитория на февраль достигла 1,1 млн пользователей, заверяет соосновательница дейтинг-сервиса Вероника Яковлева, а число активных ежемесячных пользователей по итогам прошлого года составило около 850 тыс. Она напомнила, что в феврале прошлого года сервис проводил масштабную рекламную кампанию, которая привлекла много «нецелевых лидов» (пользователей, которые не планируют совершать покупки). После введения монетизации (см. “Ъ” от 28 декабря 2023 года) часть из них ушла. Госпожа Яковлева уточнила, что «до этого, под конец 2023 года, число активных ежемесячных пользователей составляло приблизительно 1,2–1,3 млн. То есть мы выросли по отношению к прошлому году, но это была компенсация после оттока аудитории».

Участники рынка при этом скептически смотрят на оценку сервисов самого VK. Так, Вероника Яковлева предполагает, что оценка VK завышена: «В MAU могут считаться все те, кто попал из приложения VK в мини-апп "VK Знакомства" (мини-сервис с ограниченным функционалом)». Параллельно многие пользователи сервисов холдинга жалуются на обилие спам-анкет, отмечает Андрей Бронецкий: «Это тоже заметно влияет на цифры, которые они видят у себя в аналитике». При этом сам продукт позволяет охватывать аудиторию, которая слабо заинтересована в знакомствах (за счет интеграции с соцсетью), считает он. По данным источников “Ъ” в сегменте дейтингов, сервисы VK могли занять более трети этого рынка в начале года.

Независимого IT-эксперта Сергея Вильянова удивляют низкие показатели Mediascope по Twinby и Teamo, которые завоевывают молодежную аудиторию. В целом можно наблюдать сокращение аудитории старых крупных игроков, которые так и не смогли адаптироваться к новым реалиям, и постепенный прирост новых игроков, резюмирует он.

Юлия Юрасова, Олег Козырицкий