СКР установил обстоятельства убийства ВСУ двух женщин в Суджанском районе

Официальный представить СКР Светлана Петренко рассказала о ходе расследования преступлений украинских военнослужащих в Курской области. В частности, ведомство смогло установить обстоятельства убийства двух женщин в Суджанском районе.

По данным следствия, в августе 2024 года украинские военнослужащие, атаковавшие Курскую область, расстреляли два гражданских автомобиля. В них ехали члены семьи, пытавшейся эвакуироваться из села Куриловка Суджанского района. В результате погибла беременная женщина.

Еще одну женщину убили в феврале 2025 года в селе Погребки Суджанского района. В подвальном помещении одного из жилых домов украинцы нашли пожилую семейную пару. Им бросили гранату, а затем женщину расстреляли перед супругом.

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении 86% территорий Курской области, захваченных ВСУ. На следующий день Минобороны объявило об освобождении города Суджи. Позже СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) из-за убийства украинскими солдатами пяти мирных жителей. 16 марта ведомство также возбудило дело в связи с терактами и мародерством ВСУ в Казачьей Локне.

О ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Никита Черненко