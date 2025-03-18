Решение МОК вышло боксом

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) передать ответственность за проведение турнира по боксу на Олимпийских играх 2028 года новой федерации — World Boxing (WB), как и ожидалось, вызвало риск углубления раскола в боксерском сообществе. По крайней мере Федерация бокса России уже объявила о том, что «не ориентируется» на Олимпиаду, а будет отдавать «приоритет» чемпионатам мира, проводимым конфликтующей с МОК Международной боксерской ассоциацией (IBA) во главе с россиянином Умаром Кремлевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские боксеры предпочли Олимпиаде верность Международной боксерской ассоциации во главе с Умаром Кремлевым

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Российские боксеры предпочли Олимпиаде верность Международной боксерской ассоциации во главе с Умаром Кремлевым

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что Федерация бокса России «не ориентируется на Олимпиаду», ее генеральный секретарь Александр Беспутин заявил на пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося в минувшие выходные чемпионата мира среди женщин в сербском Нише. Эти слова стали вполне ожидаемым ответом на принятое накануне исполкомом МОК решение. Он включил бокс в программу ближайших летних Олимпийских игр, которые в 2028 году примет Лос-Анджелес, но передал ответственность за проведение турнира по популярному виду недавно созданной федерации — World Boxing, подчеркнув, что только спортсмены из входящих в нее национальных ассоциаций смогут участвовать в Олимпиаде (см. “Ъ” от 18 марта).

WB, по сути, является альтернативой Международной ассоциации бокса во главе с россиянином Умаром Кремлевым, долго находившейся в состоянии острого конфликта с головной спортивной организацией и лишенной в 2023 году признания МОК. При этом IBA, несмотря на формальное понижение статуса, продолжает проводить топовые турниры с очень щедрыми по любым меркам призовыми. Александр Беспутин фактически дал понять, что отечественная федерация останется верна ей, сообщив, что ее «приоритетом» будут чемпионаты мира под эгидой организации Умара Кремлева. «Мы находимся в составе IBA»,— подчеркнул господин Беспутин.

Эти его слова подтверждают версию о том, что свежая инициатива МОК только углубляет и так уже очевидный раскол в боксерском сообществе. WB, который в конце февраля получил от МОК временное признание, до сих пор не похож на федерацию, его объединяющую, пусть в его составе уже есть ряд заметных в виде стран, таких как США, Великобритания, Узбекистан и Казахстан. На официальном сайте World Boxing в качестве его членов указано всего 84 национальные ассоциации. У IBA, даже несмотря на понесенные в последнее время потери, их в два с лишним раза больше — 191. Кроме того, у WB практически нет никакого опыта организации крупных турниров, а его соревновательный календарь на 2025 год выглядит чрезвычайно скудным.

Представители остальных ассоциаций, не торопящихся присоединяться к World Boxing, в отличие от российской, пока не высказали свою точку зрения в связи с решением МОК.

Однако даже если «бойкот» ограничится одной Россией, это уже будет достаточно серьезный удар по качеству олимпийского турнира.

На прошлогодней Олимпиаде в Париже российская команда по боксу (как и представители подавляющего большинства других видов, попавших под международные санкции) не выступала. А на предыдущей, которая прошла в 2021 году в Токио, она убедительно подтвердила, что входит в число мировых лидеров. Российские боксеры в Японии завоевали шесть медалей: одну золотую (Альберта Батыргазиева в категории до 57 кг), одну серебряную и четыре бронзовые. По общему количеству наград отечественная сборная разделила первенство со сборной Великобритании.

Алексей Доспехов