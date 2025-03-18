Да и бокс с ним

За три дня до выборов своего преемника на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах реализовал идею предоставления статуса главного регулятора в боксе структуре, созданной как альтернатива Международной боксерской ассоциации (IBA), с которой у МОК и, кажется, лично у господина Баха был затяжной и острый конфликт. Исполком головной спортивной организации включил «классический» вид в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе, наделив полномочиями по проведению турнира World Boxing (WB), хотя он с всего 84 странами-членами и скудным календарем соревнований пока не очень похож на полноценную федерацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Томас Бах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Международный олимпийский комитет объявил о рекомендации своего исполкома включить бокс в программу следующих летних Олимпийских игр. Они состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе. Это решение должно быть одобрено сессией МОК, которая открывается во вторник в Афинах и на которой 20 марта будет выбран преемник Томаса Баха на посту президента головной спортивной организации. Сам господин Бах, комментируя итог заседания исполкома, сказал, что «абсолютно уверен» в утверждении рекомендации, дав понять, что ответственность за проведение олимпийского боксерского турнира ложится на структуру под названием World Boxing, а принять участие в Олимпиаде смогут только боксеры, представляющие «признанные ею» национальные федерации.

В посвященном событию заявлении президента WB Бориса ван дер Ворста сказано, что он «не сомневается», в том, что решение МОК будет «позитивно воспринято каждым, кто связан с боксом».

Речь идет об очередном этапе очень давнего и очень острого конфликта, связанного с «классическим» или, как такие спортивные жанры иногда называют, «корневым» видом (бокс появился в олимпийской программе в 1904 году и с тех пор выпал из нее лишь однажды, в 1912-м). Контролировавшая его структура — Международная боксерская ассоциация (IBA) — перестала устраивать МОК во второй половине прошлого десятилетия, когда оказалась в глубоком административном и финансовом кризисе. Но даже после того, как при новом президенте — россиянине Умаре Кремлеве — она успешно из него вышла, конфликт никуда не исчез. У МОК и Томаса Баха появлялись претензии к IBA по самым разным поводам. А ассоциация, в свою очередь, демонстрировала неприятие навязываемых «сверху» олимпийскому сообществу принципов, разрешив, например, российским и белорусским боксерам выступать после начала специальной военной операции на Украине под своими флагами и придерживаться собственной гендерной политики.

На двух последних Олимпиадах — в Токио в 2021 году и Париже в 2024-м — IBA была отстранена от организации боксерских соревнований. А в 2023-м МОК лишил ее признания. К тому моменту уже был создан сразу воспринимавшийся как «альтернатива» IBA World Boxing. Но МОК еще долго подчеркивал, что война за право управлять боксом грозит виду серьезными последствиями, не торопясь включать его в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе. При этом он объяснял свою медлительность как раз отсутствием надежного и мощного претендента на роль регулятора в сегменте.

Между тем WB, который только в конце февраля получил от МОК временное признание, строго говоря, на него не похож до сих пор — хотя бы по формальным признакам.

К «раскольнической» структуре присоединились несколько заметных в боксе стран — США, Великобритания, Узбекистан, Казахстан. Но до сих пор ее география чересчур узка для федерации, претендующей на всемирный охват и настоящее лидерство в своем виде. На официальном сайте World Boxing в качестве ее членов указано всего 84 национальные ассоциации, российская в списке отсутствует. У IBA, даже несмотря на понесенные потери, их в два с лишним раза больше — 191.

Совсем скромным выглядит и соревновательный календарь WB. В 2025 году он исчерпывается шестью турнирами. А сентябрьский чемпионат мира в Ливерпуле будет вообще первым мировым первенством для этой структуры. У IBA календарь гораздо насыщеннее. При этом она успела приучить к тому, что обладает финансовыми возможностями, позволяющими выплачивать очень большие по меркам большинства видов вознаграждения на своих топовых состязаниях. Например, призовой фонд женского чемпионата мира, завершившегося в выходные в сербском Нише, составил $3 млн. У мужского в этом году он будет еще выше — $10 млн. Финансовые же возможности World Boxing, не имеющего контрактов с крупными спонсорами, остаются загадкой.

Алексей Доспехов