«Наша задача — трансформировать IBA в Международный дом бокса»

В пятницу в Москве состоится крупный турнир в рамках серии IBA Champions’ Night, которую проводит Международная боксерская ассоциация, превратившаяся в последнее время в едва ли не основного среди всех ключевых спортивных структур оппонента Международного олимпийского комитета (МОК). О проектах IBA, ее стратегии и отношении к МОК с президентом организации Умаром Кремлевым поговорил корреспондент “Ъ” Алексей Доспехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент IBA Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент IBA Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Есть ощущение, что IBA Champions’ Night превратился в один из важнейших проектов для Международной боксерской ассоциации, притом что вообще-то речь идет о профессиональном боксе, которому раньше структура уделяла не так много внимания. В прошлом году, если не ошибаюсь, вы провели двадцать турниров. Сколько их будет в этом?

— Планируем около 30. На всех континентах. География будет только расширяться.

— Так зачем вам нужна эта ниша?

— Давайте объясню образно. Из каких этапов состоит жизнь человека? Сначала — детский сад, потом — школа, потом — высшее учебное заведение, потом — работа. Так вот, IBA Champions’ Night — это способ помочь боксерам осуществить переход от учебы к последней стадии. Мы обязаны его облегчить, дать возможность спортсменам зарабатывать деньги, обеспечивать семьи.

— Но в ваших турнирах часто наряду с начинающими профессионалами принимают участие и боксеры уже опытные, элитные. Московский вечер в данном случае показателен. Центральные поединки — Муслима Гаджимагомедова с Табису Мчуну и Артема Сусленкова с Джеком Муловайи — заметны по любым меркам. Традиционные, скажем так, структуры, которые контролируют профессиональный бокс, не видят в IBA нежданного конкурента, вдруг забравшегося на их территорию?

— Конкурента?! У нас не конкуренция, а сотрудничество. Бой Гаджимагомедова санкционирован WBA (Всемирная боксерская ассоциация.— “Ъ”), бой Сусленкова — IBF (Международная боксерская федерация.— “Ъ”). Мы разыгрываем наряду со своими титулы этих структур… Все же естественно. IBA по определению — это главная в боксе ассоциация, организация, призванная всех объединять. И мы хотим играть роль площадки, на которой участники сообщества реализовывали бы совместные проекты, проводили соревнования. У нас идет постоянное общение с руководителями федераций, контролирующих профессиональный бокс. И оно очень уважительное и конструктивное. Это дружеские отношения, а не отношения соперников. В общем, наша задача — трансформировать IBA в Международный дом бокса, создающий все условия для развития боксеров.

— Вы хотите, чтобы в турнирах IBA принимали участие не просто классные бойцы, а самые яркие суперзвезды? Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол или Сауль Альварес могут когда-нибудь в них выступить?

— Конечно. Это абсолютно реально. Скоро вы в этом убедитесь. Мы ставим перед собой и такую цель.

— Перейдем к отношениям, которые точно дружескими не назовешь. Вы следите за тем, что происходит в World Boxing, структуре, которая была создана как альтернатива IBA и пытается получить признание Международного олимпийского комитета?

— Не слежу. Мне это не интересно.

— Самая свежая новость от World Boxing — о приеме пяти новых членов, который увеличил количество входящих в него ассоциаций до 68. Все равно не интересно?

— Да хоть пятьсот. Пусть сначала научатся находить финансирование и турниры делать. Пока это пустые цифры и слова.

— То есть вы уверены, что IBA сохраняет статус глобального лидера в боксе?

— В нашем последнем конгрессе, который состоялся в декабре в Дубае, приняли участие более 160 стран. О чем это говорит? О том, что весь боксерский мир все-таки считает объединяющим элементом именно IBA.

— Хорошо, тогда объясните мне, почему на официальном сайте IBA нет никакой информации про мужской чемпионат мира этого года? Раньше хозяином состязания был Казахстан. Потом, когда его боксерская федерация решила выйти из IBA, этого статуса он лишился. Так состоится первенство?

— Все турниры, которые запланированы в календаре, состоятся. Женский чемпионат мира пройдет в марте в сербском Нише, мужской — в мае—июне. Хозяина мы определим до 15 февраля.

— Так сколько стран в нем будут участвовать?

— Более 130.

— Но не будет ни Казахстана, ни Узбекистана, ни США, то есть сразу нескольких ведущих в боксе. Это все равно, на ваш взгляд, будет полноценный чемпионат?

— А с чего вы взяли, что Узбекистана не будет?

— Из новостей. Он же вышел из IBA.

— Представители упомянутых вами государств присутствовали на конгрессе IBA, и они остаются в ассоциации, которая продолжает создавать условия для развития бокса везде. Никто от нас не уходит, что бы там ни заявляли отдельные функционеры.

— Идея с планомерным увеличением призового фонда главных турниров IBA не похоронена?

— Нет, мы будет наращивать его. Призовой фонд мужского чемпионата мира в этом году составит $10 млн.

— Вас удивил градус скандала, который разразился во время Олимпиады в Париже вокруг двух чемпионок боксерского турнира — Иман Хелиф и Линь Юйтин, ранее отстраненных от своих соревнований IBA из-за того, что спортсменки не прошли гендерный тест?

— А что сделаешь, если МОК руководят извращенцы? Они могут осквернить любую идею, любые принципы. Там всю верхушку надо менять.

— IBA после инаугурации Дональда Трампа отправила ему письмо, отметив его жесткую линию в отношении запрета на участие трансгендеров в женских соревнованиях…

— Мы поблагодарили Трампа за то, что он фактически поддерживает стратегию IBA, не остался в стороне во время острой дискуссии по данному вопросу.

— Вы рассчитываете на ответную благодарность при решении каких-то важных вопросов?

— Мы рассчитываем только на себя. Но я уверен, что Трамп будет способствовать тому, чтобы бокс не был вычеркнут из программы Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году.

— Вы же наверняка хотите вернуть признание МОК?

— IBA — главная организация в деле развития бокса. Это она проводит турниры. Это она готовит специалистов. Это она обеспечивает материальное благополучие спортсменов, которых потерявшие совесть чиновники из МОК грабят.

— Для вас имеет значение, кто из семи кандидатов в его президенты сменит в марте покидающего пост Томаса Баха?

— Мне без разницы. Главное, чтобы тот человек, который придет к власти, разогнал эту кучку негодяев, засевших в руководстве МОК, вернул ему достоинство и авторитет, в последнее время в значительной мере утраченные.

Алексей Доспехов